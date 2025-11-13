Botox案｜93歲李宏邦仍為註冊醫生 任8公司董事但不包括涉案診所
撰文：林遠航
93歲矯型外科醫生李宏邦，2018年為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素，張其後不治。李被控誤殺罪，辯方早前稱李自2022年起患有認知障礙，被裁定不適合答辯，高等法院法官郭啟安昨（12日）判李無條件釋放。
據醫委會網頁，李宏邦現仍為註冊醫生，惟無公開其註冊地址。
翻查公司註冊處資料，李宏邦現為8間有限公司的董事，當中並無包括涉案診所「李宏邦醫生美容整形集團」的公司，該公司的登記董事為李宏邦的妻子和兒子，李宏邦並非董事。
據公司註冊處資料，李宏邦曾先後出任16間註冊公司的董事，當中8間仍有運作。8間公司中，有四間名稱有「置業」、「Investment」等字眼，另外有一間以其英文名稱命名的醫療公司，該公司董事另包括其妻子劉慧珠，及一名劉姓女子。
至於今次涉事的診所「李宏邦醫生美容整形集團」，在註冊處的登記名稱為「西醫李宏邦集團有限公司」，董事為劉慧珠和兒子李明昇，李宏邦並非董事。該公司地址於中環德和大廈，今年8月，上述李宏邦任董事的醫療公司，申請將註冊地址由中環萬年大廈遷到上述德和大廈地址。
至於在醫委會普通科醫生名冊，李宏邦現時為正式註冊醫生，惟網頁上並無公開其註冊地址。
