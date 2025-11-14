李宏邦嚴重疏忽誤殺女銀行家　死者遺產管理人向李診所公司索償

93歲整型外科醫生李宏邦，2018年為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素時，張突陷入昏迷，其後不治。李原被控誤殺，因他患上認知障礙裁定不適合答辯，日前獲判無條件釋放。然而張的遺產管理人，上周五(7日)入稟高等法院，控告李經營的診所公司在事件中疏忽和違反謹慎責任，向該公司索償。



原告為張淑玲的共同遺產管理人張美玲及張愛玲（音譯），被告為FRANKLIN W.P. LI'S SURGERY LIMITED。

西醫李宏邦(右)因患上認知障，不能就誤殺罪答辯，但被陪審團裁定他有作過控所指行為。(朱棨新攝)

女死者張淑玲的遺管理人入稟向李宏邦的診所公司索償。（資料圖片）

原告指李欠恰當設備和人手進行急救

入稟狀指，張淑玲於2018年11月11日，在被告位於尖沙咀格蘭中心的診所，接受注射Botox，負責注射的醫生李宏邦施用多種鎮定劑或麻醉藥。療程期間，張心臟驟停，最終於翌日不治。原告指，該診所欠缺足夠和恰當的設備和人手進行急救，但仍准許療程進行，屬疏忽和違反謹慎責任。此外，被告和李宏邦等人亦延誤召救護車把張送院。

原告曾入稟控告李及其妻和兒

資料顯料，原告於2019年和2021年，分別入稟控告李宏邦、李的妻子李劉慧珠及李的兒子李明昇，向他們索償，該兩案已合併處理。

官稱無其他選項才判釋放

此外，李宏邦亦因這事故被控一項誤殺罪，辯方指李患上認知障礙，陪審團雖裁定李不適合答辯，但認為李有嚴重疏忽致非法殺死張淑玲。法官本周三(19日)在無其他選項下，判李無條件釋放，但明言李違反對病人的誠信，應予以嚴厲的譴責。

未向院方全面披露曾向張施用的藥物

庭上證供指，張被送院後，李曾誤導警員和急症室醫生，指張是哮喘病發向他求醫。後來院方的內科醫生再查問，才透露張找他注射Botox，但李仍未披露他曾向張施用的全部藥物。

官斥李有之前事故汲取教訓

法官判刑後斥李嚴重疏忽，隱瞞他曾向張使用的藥物，違反病人對他的信任。又指李於2003年曾為一名女病人抽脂時，該病人期間死亡。李在2009年被醫委會的紀律聆訊裁定專業失德，被停牌5個月。但李未汲取教訓，亦無停醫或改善，更有另一病人死亡，亦無向死者家屬道歉，認為李應被強烈譴責。辯方律師聞言後才代表李向死者家屬道歉。

案件編號：HCPI260/2025