馬王嘉應高昇創20連勝　超級熱門賠率1倍　馬會派彩補貼達$2445萬

「富衛保險冠軍賽馬日」今天（26日）在沙田馬場舉行，馬王「嘉應高昇」勝出一級賽主席短途獎（1200米），創下20連勝，更將其20日前締造的沙田馬場1200米場地紀錄推前至1分07.10秒。此外，「嘉應高昇」連續兩季成為「短途三冠王」，追平精英大師21年前的紀錄。「嘉應高昇」為超級熱門馬，賠率為下限的一倍，不過，馬會派彩有「保底」，獨贏10元一注最少派10.5元、位置10元一注最少派10.1元，馬會今日派彩共要補貼高達2,445萬元。



馬會表示，今天錄得逾17.9億港元投注額，不但是歷來冠軍賽馬日的新紀錄，也是今個馬季開鑼以來所有賽日的新高。



全球最高評分賽駒「嘉應高昇」在主席短途獎締造令人讚嘆的成績，不但將連勝紀錄增加至20場，更將其締造的沙田馬場1200米場地紀錄推前至1分07.10秒。（馬會提供圖片）

富衛保險冠軍賽日吸引逾41,000人入場，當中旅客人數超過13,000人，較去年大增40%。202526年度馬季尚餘兩個半月，累積入場旅客已突破30萬人大關，較上季全季總數195,000人，大幅飆升近57%。（馬會提供圖片）

富衛保險冠軍賽日吸引逾41,000人入場，當中旅客人數超過13,000人，較去年大增40%。202526年度馬季尚餘兩個半月，累積入場旅客已突破30萬人大關，較上季全季總數195,000人，大幅飆升近57%。（馬會提供圖片）

富衛保險冠軍賽馬日今天吸引逾41,000名觀眾入場，當中旅客人數超過13,000人，較去年大增40%，亦把2025/26年度馬季的累積入場旅客人數推高至30萬大關。今個馬季尚餘兩個半月，累積入場旅客已較上季全季總數195,000人，大幅飆升近57%。

馬會表示，主隊成功囊括三項一級賽冠軍，分別由「嘉應高昇」勝出一級賽主席短途獎（1200米）、「浪漫勇士」四奪一級賽「富衛保險女皇盃」（2000米），以及「祝願」攻下一級賽「富衛保險冠軍一哩賽」（1600米）。

馬會行政總裁應家柏指富衛保險冠軍賽馬日是馬會歷來最出色的賽事日之一。（馬會提供圖片）

嘉應高昇逢戰必勝，成為超級熱門，因此今日賠率低至下限的一倍。不過，馬會派彩有「保底」，獨贏10元一注最少派10.5元、位置10元一注最少派10.1元，馬會今日獨贏派彩要補貼19,014,323元，位置派彩則要補貼5,434,202元，即合共要補貼24,448,525元。

澳洲旅客Kurt Brigden(右一)與來自南韓的SY Chang(右二)，分別入場觀看星級賽駒「嘉應高昇」與「浪漫勇士」出賽，他們均認為香港賽事水準極高，賽馬配套設施完善。（馬會提供圖片）

來自澳洲的醫生Kurt Brigden今天甫抵港即入場觀賽。他對香港的世界級賽馬及完善設施讚不絕口，認為沙田馬場氣氛更勝澳洲馬場，他說：「香港擁有世界最頂尖的賽駒與騎師，『嘉應高昇』的驚人表現更加令我讚嘆不已。我已經計劃下次要帶同澳洲的朋友來港，再次感受這項世界級盛事。」

Ruchi Porwal（左二）與丈夫Maniah Jain（左一），帶同來自印度的父母首度前往沙田馬場觀看賽事，他們對場內的熾熱氣氛感到難忘，打算日後再入場觀賽。（馬會提供圖片）

來自印度的Ruchi Porwal陪同父母來港旅遊，也是首次入場觀賞賽馬。他們尤其盛讚沙田馬場內的數碼體驗，稱：「馬場內的數碼設施非常新穎，有機會我們定必會再次到訪。」

來自南韓的律師 SY Chang認為，香港賽馬的規模與氣氛極具水準，設施比英美等地的馬場更完善，更成為商務活動的理想地點。他說：「以往要討論商務合作通常會到高爾夫球場，但如果來沙田馬場絕對是非常精彩的體驗。」