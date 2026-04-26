馬王嘉應高昇創20連勝 超級熱門賠率1倍 馬會派彩補貼達$2445萬
「富衛保險冠軍賽馬日」今天（26日）在沙田馬場舉行，馬王「嘉應高昇」勝出一級賽主席短途獎（1200米），創下20連勝，更將其20日前締造的沙田馬場1200米場地紀錄推前至1分07.10秒。此外，「嘉應高昇」連續兩季成為「短途三冠王」，追平精英大師21年前的紀錄。「嘉應高昇」為超級熱門馬，賠率為下限的一倍，不過，馬會派彩有「保底」，獨贏10元一注最少派10.5元、位置10元一注最少派10.1元，馬會今日派彩共要補貼高達2,445萬元。
馬會表示，今天錄得逾17.9億港元投注額，不但是歷來冠軍賽馬日的新紀錄，也是今個馬季開鑼以來所有賽日的新高。
富衛保險冠軍賽馬日今天吸引逾41,000名觀眾入場，當中旅客人數超過13,000人，較去年大增40%，亦把2025/26年度馬季的累積入場旅客人數推高至30萬大關。今個馬季尚餘兩個半月，累積入場旅客已較上季全季總數195,000人，大幅飆升近57%。
馬會表示，主隊成功囊括三項一級賽冠軍，分別由「嘉應高昇」勝出一級賽主席短途獎（1200米）、「浪漫勇士」四奪一級賽「富衛保險女皇盃」（2000米），以及「祝願」攻下一級賽「富衛保險冠軍一哩賽」（1600米）。
嘉應高昇逢戰必勝，成為超級熱門，因此今日賠率低至下限的一倍。不過，馬會派彩有「保底」，獨贏10元一注最少派10.5元、位置10元一注最少派10.1元，馬會今日獨贏派彩要補貼19,014,323元，位置派彩則要補貼5,434,202元，即合共要補貼24,448,525元。
來自澳洲的醫生Kurt Brigden今天甫抵港即入場觀賽。他對香港的世界級賽馬及完善設施讚不絕口，認為沙田馬場氣氛更勝澳洲馬場，他說：「香港擁有世界最頂尖的賽駒與騎師，『嘉應高昇』的驚人表現更加令我讚嘆不已。我已經計劃下次要帶同澳洲的朋友來港，再次感受這項世界級盛事。」
來自印度的Ruchi Porwal陪同父母來港旅遊，也是首次入場觀賞賽馬。他們尤其盛讚沙田馬場內的數碼體驗，稱：「馬場內的數碼設施非常新穎，有機會我們定必會再次到訪。」
來自南韓的律師 SY Chang認為，香港賽馬的規模與氣氛極具水準，設施比英美等地的馬場更完善，更成為商務活動的理想地點。他說：「以往要討論商務合作通常會到高爾夫球場，但如果來沙田馬場絕對是非常精彩的體驗。」