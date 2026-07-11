陀螺熱潮｜馬鞍山店逾兩百人排隊　多隊父子檔通宵守候買心頭好

有玩具代理商今早（11日）在各區分店開賣最新三款爆旋陀螺，有網上帖文指多間店鋪均有多人通宵排隊。《香港01》今日早上10時到訪位於馬鞍山新港城中心分店了解，目測現場有逾200人排隊，長長人龍逼爆商場樓層，不少人預備摺椅、迷你沙發到場守候，部份廿四孝爸爸專程陪兒子通宵輪候，昨日下午約三時、四時到店鋪外排首數位，形容成功買到心頭好是值得。



馬鞍山新港城中心「玩具站」今早開賣新款爆旋陀螺，現場有多人排隊。（呂婉盈攝）

馬鞍山新港城中心「玩具站」今早開賣新款爆旋陀螺，現場有多人排隊。（呂婉盈攝）

父陪子通宵輪候 提早逾半日到場 「安全啲」

玩具店今早11時開賣最新款爆旋陀螺，記者早上10時到場，現場已有逾200人排隊，人龍幾乎霸佔半邊樓層，不少人通宵排隊，預備摺椅、迷你沙發到場守候。最終店鋪提早半小時開售，並安排顧客分流入場選購，情況大致順暢。

市民盧先生與其兒子排在首位，兩人昨日下午約3時到場排隊，當時未見人龍。盧先生指，由於今次推出的爆旋陀螺是最新款，預計會有多人搶購，感覺提早前來排隊會較安全。他指，兒子喜歡收藏爆旋陀螺，亦「經常會玩下」，故決定陪他到場選購。

是次新款陀螺共有3款，每人限購各一個，最終二人共購入兩套，總共6隻陀螺。他笑稱，排隊時「都係睇下書」，感覺值得。

盧先生陪同兒子通宵排隊。（呂婉盈攝）

黃牛售逾600元 市民怕食炒價清晨趕到場

另一邊廂，鍾女士也陪同女兒到場。她指，網上看到現場有多人排隊，故在早上6時半趕到排隊。她表示，就讀小四的女兒剛好放假，又喜愛收藏陀螺，如非在代理店直接購買，可能要「食炒價」，至少超過600元，比原價貴出三、四倍，故決定與女兒親身到店購買。鍾女士又指，新款陀螺的彈弓設計罕見，近年大部份款式都沒有，因此特別吸引玩家。

新款陀螺有噱頭 彈弓設計可「回力跳」

黎先生同樣帶同兒子到現場購買，他們亦與昨日下午3至4時左右便開始排隊，剛好排在第二及第三位左右。兩人稱，之前未曾試過通宵排隊買陀螺，最終兩人同樣成功購入兩套。

黎同學指，自己「由上世代已經開始玩」，是次新款又有彈弓設計，可以「回力跳起」，因此雖然排隊需時，仍感到值得。

黎先生陪同兒子通宵排隊。（呂婉盈攝）

市民阿樂亦同樣熱愛收藏爆旋陀螺，指僅「入坑」數個月。他昨晚與朋友約11時左右到場，已有多人排隊。阿樂表示，是次的新款陀螺並非限量版，但「特別好用」，且設計有噱頭，所以吸引許多玩家搶購。