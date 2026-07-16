書展｜中大醫學院院長趙偉仁解俠醫仁心　有種「內功」比技能重要

2026香港書展今日舉辦講座「俠之大者——醫者仁心的俠義之道」，香港中文大學醫學院院長趙偉仁主講，趙偉仁在講座結合其新書《俠醫仁心——但開風氣不為師》，以個人成長經歷、武俠解讀當代醫者的俠義精神。



2026香港書展今日舉辦講座「俠之大者——醫者仁心的俠義之道」，由天地圖書策劃「天地 50・文化現場」系列，邀請香港中文大學醫學院院長趙偉仁教授主講（左），中大醫學院副院長莫樹錦教授主持（右）。（李可榆攝）

趙偉仁今日（16日）在書展講座中指，他母親身兼畫家與護士，性格急躁直率，年少時二人時常爭執，後來他學會忍耐，調侃由此鍛鍊了「內功」，這份「內功」比起專業技能，在擔任院長後更顯重要。

至於父親，在油麻地當醫生，趙偉仁指，早年香港醫療資源有限，診所每日長期排滿病患。避風塘有很多漁民，當看完醫生後會送一條魚或一些雞給父親, 小時候的趙偉仁心生疑問「為什麼會有這些東西回來呢?」。於是，他就去看父親如何工作，發現爸爸很忙，診所裡有很多病人。他稱在「潛移默化」下，以後也想用知識去幫助病人。

趙偉仁教授提出「俠不只存於武俠小說，醫院實驗室亦有俠」。（李可榆攝）

沈醉金庸小說 小時候受郭靖「保家衛國」擔當 長大後愛令狐沖瀟灑

趙偉仁沈醉金庸小說，小時候他喜歡《射雕英雄傳》郭靖「保家衛國」的擔當，長大後二十歲後更欣賞令狐沖的瀟灑，他感嘆「正義和邪是沒有那麼容易分清的」。他亦提出「俠不只存於武俠小說，醫院實驗室亦有俠」。

他引用金庸「俠之大者，為國為民」，指出醫生不只是專業技能好，更應有俠義中的「犧牲」精神，醫生獲得社會尊重，根源正在於以病人優先、捨棄個人私利的奉獻。主持人莫樹錦教授打趣到「金庸小說應成為醫學院的基本教學之一」。