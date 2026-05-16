新西蘭三車相撞包括一卡車　港人兩死兩傷　有人危殆直升機送院

新西蘭南島坎特伯雷（Canterbury）於當地時間周五（15日）下午發生嚴重三車相撞事故，當中一輛為卡車。車禍造成兩人現場死亡，三人受傷，當中兩人由直升機送院，情況嚴重至危殆。



中國駐基督城總領事館證實，兩名死者為香港遊客，另有兩名港人受傷。館方形容南島「再發嚴重事故」，提醒當地已進入秋冬季節，天氣多變，呼籲自駕遊旅客切實提高安全意識。



新西蘭南島坎特伯雷（Canterbury）於當地時間周五（15日）下午發生嚴重三車相撞事故，當中一輛為卡車，造成五人死傷。(Ashburton Guardian facebook相片)

5月15日，兩名港人在新西蘭遇上三車相撞車禍，當場不治，兩同行港人受傷送院。事故令道路封閉，有長車龍。（NZ Transport Agency Waka Kotahi - Canterbury & West Coast 影片截圖）

三車相撞致五人死傷 兩人當場死亡

據新西蘭國家電視台（TVNZ）旗下官方新聞平台「1News」報道，周五下午約1時12分，新西蘭南島塞爾溫區（Selwyn）靠近班賽德（Bankside）附近、北拉卡亞路（North Rakaia Road）與1號公路（State Highway 1）的交叉路口發生一宗嚴重三車相撞事故。另一傳媒報道，當中一輛為卡車。

當地警方表示，緊急服務部門接報後隨即趕往現場救援，五人傷亡。醫護人員抵達後證實，其中兩人傷勢過重，當場宣告不治。另外三名傷者則分別受輕傷至危殆。受事件影響，該路段一度封閉近5小時，車輛需要改道，報道指車龍一度長至少1公里。

2026年5月15日，兩名港人在新西蘭一場三車相撞事故中當場不治。圖為涉事路段，限速100公里。（Google地圖截圖）

2026年5月15日，兩名港人在新西蘭一場三車相撞事故中當場不治。圖為涉事路段，限速100公里。（Google地圖截圖）

2026年5月15日，兩名港人在新西蘭一場三車相撞事故中當場不治。圖為涉事位置。（Google地圖截圖）

醫療救援直升機接載兩名傷者往醫院

當地聖約翰救護機構（Hato Hone St John）發言人指出，當局派出了兩架醫療救援直升機、兩輛救護車及多名行動主管趕赴現場。醫護人員在現場為傷者進行初步治理後，將其中兩名傷勢危殆及嚴重的傷者，由直升機緊急送往基督城醫院（Christchurch Hospital）搶救，另外一名傷者則由救護車送往同一醫院。

中國駐基督城總領事館5月16日發表通報，證實5月15日新西蘭三車相撞事故中不幸遇難的兩人均為來自香港的遊客，另有兩名港人受傷。（中國駐基督城總領事館微信截圖）

中國駐基督城總領事館證實港人兩死兩傷

中國駐基督城總領事館周六（16日）證實，事故中不幸遇難的兩人均為來自香港的遊客，另有兩名港人受傷。總領館對此表示深感痛惜，並已在第一時間啟動應急機制，敦促院方全力救治傷者，同時為傷者及家屬提供即時的領事服務與協助。

總領館表示南島再次發生嚴重事故，特別提醒前往當地的自駕遊旅客，新西蘭南島目前已進入秋冬季節，天氣多變，路面狀況較為複雜，旅客務必提高安全防範意識，注意交通安全。