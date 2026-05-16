新西蘭南島車禍｜導遊指不時有自駕遊旅客遇事　八成意外涉大直路

新西蘭南島當地時間星期五（5月15日）下午一時發生嚴重交通意外，一宗涉及三車連環相撞事故，導致四名港人遊客兩死兩傷。曾帶隊遊南島的新西蘭港人周永傑表示，是次事發路段毗鄰拉凱亞河谷（Rakaia River），料4人當時正前往該景點，事發時正值中午，路上結冰機會微，目前不清楚肇禍原因，但相信與天氣變化關係不大。



他又指出，南島過往不時發生與旅客自駕遊相關的致命交通意外，當中八成地點位處大直路，加上部份自駕遊港人，可能沒有足夠的長途駕駛經驗，或會構成風險。他提醒港人自駕遊時，切勿低估潛在危機及高估自身應對危機的能力，需遵守當地交通規則。



新西蘭南島坎特伯雷（Canterbury）於當地時間周五（15日）下午發生嚴重三車相撞事故，當中一輛為卡車，造成五人死傷。(Ashburton Guardian facebook相片)

拉凱亞河谷（Rakaia River）。（受訪者提供）

移居新西蘭多年的港人周永傑表示，兩條涉事路段北拉卡亞路（North Rakaia Rd）與1號公路（State Highway 1）均為大直路，平時並不繁忙，附近有小路可駛入上述兩條大路。事故地點毗鄰南島著名景點拉凱亞峽谷（Rakaia Gorge），周永傑估計4名港人遊客當時可能打算前往該地遊覽。

2026年5月15日，兩名港人在新西蘭一場三車相撞事故中當場不治。圖為涉事位置。（Google地圖截圖）

移居新西蘭多年的港人周永傑表示，兩條涉事路段北拉卡亞路（North Rakaia Rd）與1號公路（State Highway 1）均為大直路，平時並不繁忙，附近有小路可駛入上述兩條大路。（受訪者提供）

現時新西蘭正值秋冬季，早上及日落後或有大霧及出現道路結冰的情況。不過，周永傑指出，事發時為下午一時，路面結冰或者結霜機會較微，他估計事故可能與超速、超車或小路出大路時產生碰撞等因素有關，但真正原因仍須待有關當局調查。

2026年5月15日，兩名港人在新西蘭一場三車相撞事故中當場不治。圖為涉事路段，限速100公里。（Google地圖截圖）

翻查網上報道，近年發生不止一次旅客在新西蘭自駕遊遇車禍的意外，當中包括2014年前消防處副消防總長張溢昌偕妻與另一對夫婦在新西蘭自駕遊，在南島奧塔哥中部與貨車相撞，其妻與另一對夫婦不幸身亡。

周永傑說，自從全球定位導航系統（GPS）普及，自駕遊成為熱門旅遊項目，旅客或低估當地潛在危機，南島交通意外增加。他又指，雖然南島有不少山路，但通常山路駕駛速度較慢，高限速的直路較山路意外發生率高，佔旅客交通事故八成，當中多數涉及華人。近年新西蘭當局為了減少發生交通意外，會向旅客派發中文旅行小冊子宣傳，不過每年仍有約一至兩宗與旅客相關的致命交通意外。

周永傑表示，新西蘭下午5時後路況或轉差，建議港人5時前找到住宿。（受訪者提供）

周永傑表示，新西蘭下午5時後路況或轉差，建議港人5時前找到住宿。（受訪者提供）

周表示，新西蘭風景漂亮，是適合自駕遊旅行的地方，惟港人較少長途駕駛經驗，司機應更留意當地交通規則，「不要高估自己。也不要低估潛在危險，在任何情況下都要遵守規則。另外在不明情況下，不要嘗試去做（超車等的行為）」。他又建議旅客下午5時前需找到住宿，如無法到達原定住宿地，寧願就近找地方住或在車上留宿，否則或因天氣因素有風險。