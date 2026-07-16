初創大賽｜深圳醫療初創企業奪金獎　第四屆事賽擴至16個城市

城市大學今日舉行「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」第三屆頒獎禮暨第四屆啟動禮。10家初創於今天進行總決賽，最終由專注於心血管介入影像與先進診斷器械療法的深圳心寰科技有限公司奪得金獎。同場亦啟動第四屆全國千萬大賽，內地賽區將新增廣州、常州、武漢及廈門，總數擴至16個城市，深化香港與內地的科創產業協作。



另外，城大於場內舉行初創展覽，有來自HK Tech 300計劃和獲得「產學研 1+計劃」資助的項目，連同於大賽勝出的隊伍，合共40間初創企業展出其創新方案。



城市大學今日舉行「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」第三屆頒獎禮暨第四屆啟動禮。（城大圖片）

城市大學今日舉行「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」，10家初創於今天進行總決賽。（城大圖片）

本屆賽事有超過500家、來自12個內地賽區（包括北京、上海、重慶、成都、西安、杭州、深圳、青島、長沙、蘇州、東莞及無錫），連同香港的初創參與，最終有10家初創企業勝出，涵蓋新材料、數碼醫療、半導體、人工智能及機械人等範疇。團隊將獲城大HK Tech 300的專業培訓、工商業網絡及投資配對等支持，最高更可獲達100萬港元的天使基金。

十強總決賽同日在城大舉行，深圳心寰科技有限公司憑藉二維／四維心腔內超聲成像系統及先進診斷器械研發，脫穎而出奪得金獎；銀獎由茵塞普科技（深圳）有限公司摘下，其黑水虻生物轉化技術，能將有機廢棄物轉化為昆蟲蛋白；銅獎及科技創新大獎由陝西格芯國微半導體科技有限公司獲得，其傳感芯片技術兼具高靈敏度與低功耗，為工業物聯網感知帶來新突破；最具社會影響力大獎則由研發AI神經康復系統，致力幫助中風患者的鋒視有限公司獲得。

署理創新科技及工業局局長張曼莉（右二）與城大署理校長李振聲教授（右一）及城大高級副校長（創新及企業）、HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦教授（右三）一同參觀參加決賽的初創企業。（城大圖片）

署理創新科技及工業局局長張曼莉致辭時表示，政府將繼續凝聚各方力量，為年輕創業家提供資源、平台和機遇，推動創新成果轉化落地。（城大圖片）

署理創新科技及工業局局長張曼莉在活動上致辭時表示，城大及HK Tech 300發揮着重要橋樑角色，加強了跨學科、跨領域和跨界別合作，成就不少具潛力的初創企業，而全國千萬大賽更進一步激發了各地的創新意念。她表示，政府將繼續凝聚各方力量，為年輕創業家提供資源、平台和機遇，推動創新成果轉化落地，促進粵港澳大灣區創科發展。

城大署理校長李振聲教授表示，校方致力推動科研創新、培育深科技人才與初創企業。（城大圖片）

城大署理校長李振聲教授致辭時表示，全國千萬大賽是香港及內地初創企業的「雙向跳板」，匯聚資金與資源，助企業快速成長。城大作為全球最國際化大學之一，致力推動科研創新、培育深科技人才與初創企業，並憑藉香港「背靠祖國、聯通國際」優勢，助力企業對接全球市場，鞏固香港作為國際創科中心地位。

城大高級副校長（創新及企業）、HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦教授相信通過「官、產、學、研、投」合作，HK Tech 300生態圈將持續壯大。（城大圖片）

城大高級副校長（創新及企業）、HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦教授指出，不少參與展覽的初企由城大生或校友創立，並成功將科研專利轉化為創新方案；他相信，通過「官、產、學、研、投」合作，HK Tech 300生態圈將持續壯大，進一步將大學的科研專利轉化為具實際影響力的創新方案。

城大今天亦為新加入HK Tech 300計劃的11個共同投資合作夥伴舉行授證儀式。連同原有合作夥伴，該計劃目前已獲得共23間香港與內地的創投基金支持，進一步投資獲甄選的 HK Tech 300初創，並與合共110多家公私營機構建立合作關係。HK Tech 300至今培育超過1,000 支初創團隊、當中超過220間各獲批出高達100萬港元的天使基金。