酒樓劈價戰｜學者稱反映市道困境　礙於競爭陷苦戰　倡改革營運

尖沙嘴The One商場出現酒樓「劈價戰」，3間酒家推出7元起點心優惠，以爭取客流。經濟學者李兆波認為，「劈價戰」反映本地餐飲業經營困境，受港人北上潮影響，本地人流減少，加上場地及食材成本高昂，整體生意欠佳，需靠割價殺出血路，不過，這種方式成本高昂，酒樓礙於競爭蝕住做，長遠難以持久，令行業陷入苦戰，在餐飲市道不景下，料來年繼續有更多中式酒樓結業。他指出，中式餐廳在香港並非完全無法生存，但營運模式須與時並進，例如仿內地酒樓，推小份量點心，令輕量客群也可有選擇。



者李兆波指，酒樓劈價戰反映餐飲市道困難，須靠割價殺出血路。（資料圖片）

近日The One商場3間酒樓出現「劈價戰」，先後推出7元起點心優惠，「時光倒流價」吸引大批食客光顧，每日大排長龍。

經濟學者李兆波認為，是次「劈價戰」反映餐飲市道困境，酒樓多以舉辦團體酒席或大型宴會作主要收入，但近年有關需求減少，加上北上消費潮下，本地人流減少，餐廳難以維生，中式酒樓數量已呈下跌趨勢。

酒樓礙於競爭參戰 劈價戰難持久

他指，目前酒樓需靠割價殺出血路，不過，這種方式成本高昂，酒樓礙於競爭蝕住做，長遠難以持久，令行業陷入苦戰。他直言，中式餐廳如酒樓場地面積大，整體成本高昂，是「好睇唔好做」。

李兆波認為，中式餐廳難以營運，預計會有更多酒樓結業。（資料圖片/賴卓盈攝）

倡中式酒樓改營運模式 仿內地酒樓推小份量點心

李兆波指出，經營食肆，餐廳菜單「越少野越著數」，亦是連鎖快餐店的生存之道；中式酒樓供應大量菜式，如每日未能售完所有食物則需要廢棄，加上業主「未死到臨頭都唔減租」，令整體成本效益低，估計長遠難以經營，估計來年會有更多酒樓結業。

他認為，「劈價戰」長遠而言，未必能真正解決經營困難問題。他稱，中式酒樓並非「無得做」，而是營運模式要與時並進，方可吸引更多客人回流。他以內地酒店為例，每樣菜式可只點半份，令輕量客群享有更多選擇，品嘗各類菜式。

經濟學者李兆波。（資料圖片/鄭子峰攝）

此外，李兆波認為，酒樓收費亦要透明，例如要列明「加一」及茶位費，令顧客有充足預算。他續指，每間酒樓都有獨特的強項，應找出自身賣點，「唔好樣樣都差唔多」，出品及服務亦要具質素，才能夠吸引更多食客光顧。