經濟好轉但感受唔到？拆解香港平行時空　李兆波VS汪敦敬｜相對論

2025年即將過去，財政司司長陳茂波曾表示今年來經濟持續向好，今年第三季GDP 的實質年增幅擴大至3.8%，創下逾一年半以來的最佳季度表現。不過不少市民的感受卻是另一回事，當面對結業潮持續、失業率高企，香港似乎存在一個「平行時空」。



究竟明年香港整體是如何，市民應不應該買樓、打工仔會否有加薪機會？今集相對論就請來兩位專家，分別就係祥益地產總裁汪敦敬，以及經濟學者李兆波，從兩個不同的角度，解讀目前香港的「平行時空」。



祥益地產汪敦敬：香港未來面對不同轉型挑戰

祥益地產總裁汪敦敬認為，造成香港出現「平行時空」有以下數個原因，第一是經濟尚未完全復甦，第二是香港正經歷廣泛行業轉型，他舉例指未來都會面對不同轉型挑戰，當中包括AI的參與度越來越高，其工具亦是免費使用，導致各行各業都大量採用AI，坦言目前AI取代職位的能力暫時大於創造新職位的能力，認為如果某部份行業、公司等跟不上轉型則會被取代。至於，第三個導致平行時空的原因是，香港許多行業的競爭力與競爭文化正在減弱。

李兆波直言：香港需要全面興旺非個別興旺

雖然今年第三季GDP實質年增幅擴大至3.8%，創下逾一年半以來的最佳季度表現，但經濟學者李兆波認為，GDP和市民大眾看到的經濟現象是兩個不同的角度，香港主要扮演中介人的角色，但本身缺乏生產，這樣經濟模式卻無法帶動全面興旺。他又表示，香港股市等主要市場亦突破歷史高位，惟樓市仍未能回不上高位，強調香港需要的是全面興旺，而不是個別興旺。

經濟學者李兆波強調，香港需要的是全面興旺，而不是個別興旺。

我自己看到整體經濟不像政府所指，最重要我們是需要全面興旺，不是個別興旺！ 經濟學者李兆波

汪敦敬：鼓勵置業向上流 反對公屋戶繼續住公屋

經濟學者李兆波早前表示，置業不單只計算供樓價錢，更要計及差餉、地租及管理費等，更稱因為政府有一個優厚資助予公屋戶，所以應該要繼續住公屋。作為地產代理的汪敦敬則表示不同意公屋戶應該要繼續住公屋。

他明言，自己出身於徙置區，屬徙置區第一代嬰兒，自己一向的置業概念亦是向上流動，是住公屋或徙置區的人應該買居屋，而原本住居屋的人就應該去買私樓。同時支持政府打擊濫用公屋，以及資助大眾買居屋，這樣方可令到置業階梯向上游。

祥益地產總裁汪敦敬反對公屋戶繼續住公屋，鼓勵置業向上流。

自己是徙置區第一代嬰兒，一向置業概念亦是向上流動。 祥益地產總裁汪敦敬

市場已轉變 買樓不適合作為快速投資

李兆波認為，如果買樓置業是用作投資，除了要計算供樓、差餉、地租及管理費等外，最主要是目前市場上有不同投資渠道，同時方便買賣。他舉例指目前買賣美股手機一按幾個按鈕就搞定，坦言物業需然仍有保值功能，但如果喜歡快速買賣的投資，買樓就不適合。