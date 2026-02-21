預算案前瞻、強積金買樓？　李兆波：出事即埋怨政府｜財策相對論

新一份財政預算案2月25日出爐，坊間有不少討論如何提振香港樓市，以至未來的財政狀況，究竟這些方法是否真的對香港長遠發展有利？今集《財策相對論》我們請到經濟學者李兆波教授，分享他對於坊間的倡議，以及新一份財政預算案的看法。



強積金供款根本不夠退休後生活 李兆波：要多討論及研究

有意見認為可以善用強積金置業，退休後再透過「逆按揭」將物業價值轉化為穩定退休收入，惟李兆波認為香港強積金供款一向不高，根本不夠退休生活使用。他表示，置業後需要支付印花稅，以目前每個強積金戶口的平均結餘約為幾十萬元，如購買物業價值超過400萬元或中高價物業，不排除買家用作支付印花稅費用，而相關稅款會佔強積金戶口大部分結餘，或不利日後退休後現金流。

「當出事的時候，那些人會埋怨政府」

即使屆時考慮將物業進行「逆按揭」，其房屋價值是否能提供足夠現金流來支持退休生活亦未知。所以，他認為要仔細考慮，可以多作出討論及研究，若突然推行或會不利政府施政，「當出事的時候，那些人會埋怨政府」，又指要做好教育市民合理規劃退休生活。

IPO去年全球第一僅虛名 垃圾公司股價江河日下

去年港股整體投資氣氛暢旺，新股集資額約為2,858億元，成全球第一。李兆波認為，所謂的全球第一實屬虛名且無實質意義。他解釋指，過去在香港上市的有不少屬「垃圾公司」，大多都是沒有實力，在上市集資後股價便會大跌。

他指出，過去一些上市公司保薦人及投資銀行，在幫助企業上市時沒有做好自身的工作，只有不斷吹噓公司實力，而實際上該企業並未達到那個水平，這樣往往導致上市後股價江河日下。

因此李兆波認為要先做好企業管治，而非盲目追求虛有其表的第一，當一個有質素的資本市場被人看到時，方可吸引有質素公司來上市，才會有利長遠香港發展。