大窩口邨30載百佳突結業　發帖街坊：市道有冇咁差？

近年不時有超市結業，近日有市民在社交平台發文，稱住在大窩口20年，一直陪伴20載的百佳超級市場竟然結業，不禁問：「市道有冇咁差？」有其他街坊稱， 自己住了30年，該分店開業至少有30載，「估唔到都會收皮」。



有市民發帖指出，位於大窩口商場二期地下的百佳超級市場結業，圍板告示籲街坊幫襯便利店。（Threads@kaying___圖片）

圖為位於大窩口商場二期地下的百佳超級市場。（Google Map圖片）

告示籲幫襯7仔 原址料改為健身中心

據指出，該百佳分店位於大窩口邨的大窩口商場二期地下，約於一星期前突然結業，上址將改為24小時健身中心。發帖市民上載圖片，顯示超市已被圍封。

現場貼出告示稱：「百佳超市已搬走」，建議顧客「如需購物，可到旁邊7-ELEVEN便利店」，更指該便利店「貨品包羅萬有」，包括「啤酒汽水、糧油雜貨、包點飯盒、甜品雪糕、新年禮盒」，而且「24小時營業」。有網民看後笑言，「呢張紙咁似7仔自己貼......讚自己貨品包羅萬有......唔知有冇雞蛋賣？」「淨係新鮮肉冰鮮肉蔬菜都已經冇啦」。

發帖者直言，之後購物「真係冇咁方便」，日後若要光顧百佳，要徒步約20分鐘前往荃灣綠楊坊。即使改為光顧惠康，也「要行遠少少」。有網民也認同，超市關門將造成購物不便。

網民：幼稚園時老師帶行超市學理財

部份網民對該分店結業表示愕然，有街坊回應稱，該分店開業至少30年，「我幼稚園嘅時候每年都會有一日家長俾$10小朋友，由老師帶我地去行超市買零食（教數學同理財）」、「每次買完老師都會同我哋影大合照，一張看似平凡嘅百佳門口合照，正是幼稚園嘅開心小回憶」。

有其他網民稱：「百佳呢幾年摺咗幾堆分店，但我印象大窩口商場人流唔差。」發帖者也回應，「係囉，人流唔差，但大窩口連執2間百佳了」。有網民估計，可能由於商場坊加租，又或者拒絕減租，令百佳決定關門。也有網民認為，「百佳對長實黎講都唔係賺錢既生意嚟，做唔做都無所謂」 。