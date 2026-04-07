銅鑼灣市道｜多啦A夢迷花千元掃貨　遊客紀念品店指假期初期較旺

復活、清明長假檔期的銅鑼灣有不少活動，希慎廣場有「100%多啦A夢櫻花節」，時代廣場亦有迪士尼角色的「西部大冒險期間限定店」，吸引不少人流。其中，多啦A夢迷陳先生共花了約1,000元，買了公仔、盲盒及袋等。他今個假期選擇了留港消費，希望幫助本港經濟。除了銅鑼灣外，也去了尖沙咀、旺角一帶。



不過，這些活動主要吸引本地人，所以一些做遊客生意的店舖則未必受惠。時代廣場附近一間賣香港紀念品的店舖的老闆指，生意額自今年初以來也差了，遊客買東西沒有以前那麼「鬆手」。至於今個復活、清明假期，他說一開始生意不錯，但近一、兩天來到假期尾聲則有下滑，整個檔期的生意額與預期相差一半。



希慎廣場的「100%多啦A夢櫻花節」。（黃寶瑩攝）

現場有不少商品貼上「剩餘少量」的標籤。（黃寶瑩攝）

圖輯：「100%多啦A夢櫻花節」



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時代廣場有迪士尼角色的「西部大冒險期間限定店」。（洪戩昊攝）

時代廣場有迪士尼角色的「西部大冒險期間限定店」。（洪戩昊攝）

「100%多啦A夢櫻花節」於本月3日至19日於銅鑼灣希慎廣場舉行，有紀念品店、手作區及攤位遊戲。今日下午的紀念品店有不少人流，有不少人均提着購物袋，滿載而歸。

陳先生是其中之一。他表示滿意今次的商品定價，亦有不少商品以往是日本獨有，所以合共花了約1,000元，買了公仔、盲盒及袋等。他指多啦A夢對他有特別意義，哥哥小時候會看多啦A夢漫畫，潛移默化地令他也喜歡上了多啦A夢，很渴望有多啦A夢這樣的人物陪伴着自己成長。

陳先生花了約1,000元，買了公仔、盲盒及袋等。（黃寶瑩攝）

陳先生的戰利品。（黃寶瑩攝）

同一時間，時代廣場亦有迪士尼角色的「西部大冒險期間限定店」。雖然場地較小，但仍吸引不少人流。其中，唐老鴨迷盧小姐指，西部大冒險形象的角色較特別，一般不太常見，不過定價則一般；但由於角色形象特別，所以她也會消費，預算大概400元。

盧小姐的袋是唐老鴨設計，外加唐老鴨掛飾，是一名不折不扣的唐老鴨迷。（洪戩昊攝）

不過，這些活動主要吸引本地人，所以一些做遊客生意的店舖則未必受惠。時代廣場附近一間賣香港紀念品的店舖的老闆龐先生指，生意額自2026年來也差了，遊客買東西沒有以前那麼「鬆手」。至於今個復活、清明假期，他說一開始生意不錯，但近一、兩天來到假期尾聲則有下滑，整個檔期的生意額與預期相差一半。