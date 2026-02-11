維園年宵｜有花檔稱市道不景　一盤水仙最平68元　不加價盼穩銷情

馬年農曆新年將至，年宵市場今日（11日）起一連7日舉行，其中維園年宵設約400個攤位，中午出現人流。有花檔店員表示，留意到市道不景氣，所以不欲加價，例如一盤水仙最平68元，期望今年會「賣得好」。有市民今早入場買蘭花，又透露稍後會買銀柳，形容「好意頭」，寓意有銀有樓。



馬年農曆新年將至，為期7日的年宵市場今日（11日）開鑼，其中維園年宵設約400個攤位，屬規模最大。

未受北上買花影響 反而市道不佳影響消費力

今年共有180個濕貨攤位、216個乾貨攤位、4個快餐攤位。花檔「美滿園藝」已在年宵擺檔三、四年，店員Ruby表示檔口主要售賣水仙、蘭花和富貴竹等，今年新增蟹爪水仙的品種。

她透因市道不景氣，所以今年都不會加價，例如一盤水仙售價介乎68元至千元不等，視乎大小而定，期望今年會「賣得好」。對於有市民北上「買年花」，她認為對檔口的生意影響不大，「始終搬落嚟都攰，係呢度唔洗搬得咁遠」。

蘭花檔料天氣好帶動人流 望生意增一成

另一花檔「國仕蘭亭」負責人郭先生表示，已在年宵擺檔十多年，以售賣蘭花為主，因蘭花主在溫室培植，不易受天氣影響。他說，首日早上已有顧客購買兩盤大蘭花，對銷情感到樂觀，相信天氣好有助帶動人流，期望生意增長一成，預計粉紅色蘭花最受歡迎；而定價、花支貨量則與往年相若。

市民林先生以380元購買一棵蘭花，形容「幾抵」。他說家裏有買年花的習慣，故每年都會逛年宵，「年年買開嗰間就嗰間，pack（包裝）得好靚」，而且地點就近。

市民花約500元買年花

梁太及林太亦在年宵各買一棵蘭花，笑說「行完開心好多」，每年都在年宵首日進場。她們認為花價與往年相若，又透露稍後會買銀柳，形容「好意頭」，寓意有銀有樓，料花費約500元。她們同稱較少買乾貨，「攞咗啲花都冇手攞乾貨」。

