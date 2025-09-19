德籍醫生涉公立醫院偷麻醉藥　官指被告可疑惟證據不足　裁罪脫

德國籍麻醉科醫生涉在伊利接受麻醉科專科培訓期間，偷取13毫克應在術後棄置的鎮痛藥物瑞吩坦尼自用。醫生否認10項盜竊罪，案件今（19日）在九龍城裁判法院裁決，裁判官陳志輝裁決時指出，被告雖曾招認帶走麻醉藥，惟當中所指的藥物並非控罪中所指，惟醫院用作記錄藥物的系統，很多人都可以作輸入及修改，雖然被告高度可疑，但認為控方未能成功舉證，裁定被告所有罪名不成立。



被告郭學霖,KURTZ Moritz Sebastian（35歲，麻醉科醫師），由資深大律師余承章代表。控罪指他於2021年2月3日至3月18日期間，在油麻地伊利沙伯醫院內偷竊13毫克瑞吩坦尼，為醫院管理局的財產。

被告郭學霖被裁裁定盜竊罪全部不成立。(陳蓉攝)

被告承認曾帶瑞吩坦尼回家自用

控方案情指，有同學見被告的樣子疲累，又常常上廁所，又試過缺席當值，擔心其狀況，於是在2021年3月，兩位顧問醫生莊友全及許潔敏曾與被告會面。顧問醫生莊友全指，被告曾稱因工作繁忙及須應付考試感壓力。莊追問被告有關藥物存量的事宜，被告承認曾把瑞吩坦尼帶回家自用。

系統顯示被告取走該藥該藥10次

承認事實指，被告在10次手術中取走共13毫克瑞吩坦尼，系統未有相關棄置記錄；每毫克瑞吩坦尼價值88元。

被告曾認帶走麻醉藥

裁判官陳志輝裁決時指出，接納本案證人的供詞誠實可靠，惟認同辯方所指，被告雖曾招認帶走麻醉藥，但僅半身麻醉的藥物，惟本案的10項控罪所指的藥物，皆與其招認無關。

很多人都可以輸入及修改系統

陳另指出，雖然紀錄與藥物的實際使用情況有出入，但很多人都可以使用該AIS系統（麻醉資訊系統）輸入或修改紀錄，認為控方未能證明涉案紀錄由被告輸入。雖然被告高度可疑，但控方未能在毫無合理疑點的情況下舉證，遂裁定被告的所有罪名不成立。

案件編號：KCCC2614/2025