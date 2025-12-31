46歲醫生涉超市偷麵包刺身等逾200元食物　准簽保守行為1年

46歲男醫生涉於旺角朗豪坊Market Place超市偷肉桂麵包及吞拿魚刺身等總值逾215元食物，被經理發現後報警處理，醫生被控盜竊罪，案件昨（30日）在西九龍裁判法院處理，控辯雙方同意以簽保守行為形式處理，裁判官陳慧敏下令被告須自簽1千元、守行為12個月及繳付1千元堂費。



被告李學楠在西九龍法院承認案情後，准以簽保守行為方式處理。

涉偷肉桂麵包吞拿魚刺身及酸奶

被告李學楠（46歲，醫生）被控1項盜竊罪，指他於2025年10月25日，在旺角朗豪坊地庫Market Place by Jason內，偷竊一樽酸奶、一包肉桂麵包、一包麵包及一包吞拿魚刺身，總值215.9港元，而上述物品為牛奶有限公司的財產。

前往結帳時轉身再取貨未付款

案情指，案發當日下午3時，店舖經理發現被告從貨架取走一袋麵包，並前往結帳。其後被告轉身查看其他貨架。經理發現被告再從貨架取下另外4樣商品，並在沒有付款下離開，於是在店外截停被告及報警。被告下警誡下保持沉默。

案件編號：WKCC5982/2025