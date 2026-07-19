世界盃季軍戰｜商場400人觀賽　球迷開心睇波食宵夜：氣氛好

今屆世界盃來到最後階段，阿根廷與西班牙爭冠前一天，本港時間今日（19日）凌晨5時先上演英格蘭對法國的季軍戰。這場亦是法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）的領軍最後一戰，雖然迪甘斯不諱言「比起決賽，它沒那麼重要。英格蘭不想踢，我們也不想」，但他強調「我們身在這裏」、「將目標放在力爭第三名，並努力去實現這個最後目標」，加上根據歷屆紀錄，世界盃季軍戰往往是入球騷，今場英法大戰仍然吸引大量球迷捧場。



今日凌晨約3時，「三獅軍團」英格蘭鬥「高盧雄雞」法國的大戰前夕，《香港01》抵達商場奧海城，至少400人霸位觀賽，大量球迷光顧麥當勞，方便一邊「睇波」，一邊「醫肚」。



賽事準時開始，英格蘭在上半場先後射入4球，英格蘭球迷立即拍手歡呼。到了下半場，法國終於「破蛋」射入3球，輪到法國球迷喝采，商場全場氣氛熱烈，英格蘭和法國先後再入球，球迷拍掌打氣，英格蘭最終以6：4打敗法國奪得季軍。



英格蘭射入十二碼，英格蘭球迷拍掌打氣。（陳永武攝）

到了下半場，法國終於「破蛋」入球，輪到法國球迷喝采。（陳永武攝）

英格蘭入球後，球迷立即拍手歡呼。（陳永武攝）

信和集團資產管理董事蔡碧林前日（17日）接受電台訪問時指，集團旗下三大商場（包括奧海城）今次獨家播足全屆世界盃104場賽事，場內食肆配合加推宵夜外賣和點心優惠，整體人流及消費表現超出預期，部份熱門賽事吸引逾千人湧入商場二次慶祝，運動經濟效應成功令商場「旺丁兼旺財」。

至少400人霸位觀賽。（陳永武攝）

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3名中學生梁同學、陳同學和曾同學一起前往商場奧海城觀賽，他們分成兩派，梁同學由上屆世界盃起已經支持英格蘭，但餘下兩人卻支持法國，當中曾同學表示「由細睇到大」，自己支持麥巴比。他們已經光顧麥當勞，可以一邊開心「睇波」，一邊食宵夜，當提及有宵夜服務時，曾同學表示「有就好啦」，同時大讚現場「氣氛好」、「螢幕大」，所以即使住在秀茂坪，但在家人的同意下，都特意前來商場觀賽。

梁同學、陳同學和曾同學（左至右）各自支持自己愛隊。（陳永武攝）

雖然英法大戰分成兩派，但被問到支持哪隊奪冠時，3人異口同聲表示「支持西班牙」，原因是不想阿根廷衛冕。

王小姐和伴侶前來商場觀賽，一起支持英格蘭。（陳永武攝）

和伴侶前來商場觀賽的王小姐表示，支持英格蘭多年，對於愛隊在今屆無緣捧走大力神盃，她直言感到可惜，她接獲商場派發印有英格蘭國旗的硬卡片，方便和一眾英格蘭球迷打氣支持，自己並非住在附近，但都第二次前來奧海城，和一眾球迷投入今場體育盛事。被問到冠軍心水時，她認為西班牙勝算較高，但「美斯都勁」。

雖然王小姐身穿英格蘭球衣，但其伴侶穿上日本「波衫」，被問到是否英格蘭球迷時，男方稱是。

吳同學雖然手持英格蘭國旗的硬卡片，但他並非英格蘭球迷，認為法國實力較強，會以2：1取勝。（陳永武攝）

吳同學今日凌晨3時45分抵返，「驚無位」，認為法國實力較強，會以2：1取勝，估計阿根廷今屆可以衛冕。吳同學知道奧海城食肆通宵營業，自己隨時可以「醫肚」，笑言「有麥當勞，滿意」，他明晚（19日）都會繼續到奧海城觀賽。

世界盃2026︱英格蘭對法國的季軍戰，是迪甘斯領軍最後一戰。（路透社）

已經攻入8球的麥巴比，再次是勝出神射手的熱門人選。法國隊長上屆攻入8球，以1球力壓美斯，首奪世界盃金靴獎。歷來從未有球員能夠連續兩屆得此殊榮，今屆他和美斯再次領導射手榜，二人目前均取得8個入球，當中美斯另有4個助攻，暫列榜首，麥巴比少一個助攻排第二位。英格蘭主帥杜慈賽前已明言今仗會變陣，在這場「無關痛癢」的季軍戰，麥巴比有望再添進帳。

世界盃2026︱麥巴比為首的法國認真備戰。（路透社）

另一邊廂，英格蘭的比寧咸和卡尼均以6球分列第4、5位，甚至是以5球排在第6的金球獎得主迪比利，均仍有一絲機會爭奪神射手。

世界盃2026︱英格蘭主帥杜慈。（路透社）

世界盃2026｜季軍戰／決賽走線圖