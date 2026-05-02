2.28億六合彩｜中環投注站排隊需90分鐘　內地客特來買彩票博橫財

六合彩50周年金多寶今晚（2日）攪珠，如頭獎10元一注獨中，馬會估計幸運兒可得2.28億元。下午4時，熱門投注站、中環士丹利街投注站大排長龍，人龍跨過至少3個舖位，買彩票需排隊90分鐘。有內地年輕人被巨額獎金吸引，特地來買六合彩，若中獎將環遊世界。



下午4時，熱門投注站、中環士丹利街投注站大排長龍，人龍跨過至少3個舖位，買彩票需排隊90分鐘。（林子慰攝）

▼5月2日 六合彩50周年金多寶2.28億＠中環史丹利街投注站▼



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深圳旅客去蘭桂坊飲酒前順便買彩票：未知玩法如何

六合彩50周年金多寶今晚攪珠，今午4時所見，中環士丹利街投注站外大排人龍，輪候隊伍延至門外，跨過至少3個舖位，有馬會職員舉牌指示投注需等候90分鐘。

輪候隊伍中不乏外地旅客，深圳旅客林先生表示，在內地社交平台小紅書上看到六合彩的帖文，認為獎金吸引，與朋友趁假期特意來買彩票。

他表示是次第一次買六合彩，未知玩法如何，需進投注站後才決定買彩票的金額。選中環投注站的原因是「方便之後去蘭桂坊飲酒」。他又稱獎金豐厚，若中獎需要時間想想怎麼花，初步計劃環遊世界。

深圳旅客林先生在內地社交平台小紅書上看到六合彩的帖文，與朋友趁假期特意來買彩票。（林子慰攝）

離島市民特別出中環買彩票 中頭獎會買市區樓

亦有住離島的市民特意出中環買彩票，冀增加中獎機會。蔡先生本身有馬會網上投注戶口，不過幾乎次次六合彩都到中環投注站購買彩票，「趁下墟，旺下阿嘛。」

住離島的蔡先生本身有馬會網上投注戶口，不過幾乎次次六合彩都到中環投注站購買彩票，冀沾沾福氣。（林子慰攝）

被問為何不去現時最幸運的屯門投注站買彩票，蔡先生說：「太遠了，我今日咁岩放假先至搭出黎，順便行下街。」他會花約百幾元購買彩票，若中頭獎，「去下旅行、買（市區）樓、做下善事咁。」

六合彩50周年展覽 參觀者：馬會今次揼本

另外，今年是六合彩50周年，馬會在大館舉行展覽，展出珍貴文物。下午5時，約有數十人參觀，多數是港人。參觀者賴先生表示，今日經過中環順道參觀展覽，認為「馬會今次揼本」，整體體驗不錯。

展覽限定產品十分搶手，其中「六合彩號碼球減壓公仔」每個128元，以及每個168元的「六合彩搖搖匙扣」，今日均告沽清。

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