六合彩｜第5代攪珠機今晚亮相　細數前4代　有一代竟曾直播壞機

上周六（2日）的2.28億元六合彩50周年金多寶掀起全城狂熱，但在天價派彩背後，原來過去16年來六合彩的「主角」——第四代攪珠機，亦在當晚靜悄悄地與港人告別。



馬會早前公布，第四代攪珠機在當晚攪出史上最高頭獎基金後，便會退役，第五代攪珠機會在今晚（5日）新一期六合彩開始「接力」。馬會至今未公開第五代的「蘆山真面目」，在今晚揭開其神秘面紗之前，不妨回顧一下過去50年陪伴無數港人追尋「橫財夢」的頭四代經典攪珠機。



▼5月2日 六合彩50周年金多寶2.28億▼



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六合彩第一代攪珠機。(馬會圖片)

六合彩第一代攪珠機1976年現身

六合彩始於1976年，是1975年推出的多重彩之後繼者。 值得一提的是，當年六合彩僅得36個號碼，同樣是抽六個號碼，中獎機率為194萬分之一，比今時今日的1,400萬分之一大得多。

第一代攪珠機便是由多重彩開始，服役至1989年結束。其外形是球體，六合彩號碼球在透明球體滾動攪出，由球體內壁的「球道」將號碼球托起帶到球體前端的洞口，被攪中號碼球會逐一經洞口掉進下方的透明杯之中，故共有七隻杯仔，盛載六個幸運號碼與一個特別號碼。

與第一代攪珠機設計類似的人手攪珠機，房委會自1978年第一期居屋計劃起便開始使用，到2018年才改為用電腦抽籤。（資料圖片）

由於其設計簡單，是純機械轉動，故當時有本地廠商曾生產仿製玩具，相信是一眾六十後至八十後的童年回憶。設計類似、同樣由人手轉動的攪珠機，房委會亦有一部，由馬會捐出，1978年第一期居屋計劃起便開始使用，到2018年才改為用電腦抽籤。

第二代攪珠機。(馬會圖片)

六合彩第二代攪珠機「命短」服役僅5年

接力的第二代攪珠機，則相對「命短」，僅於1990年至1994年服役，或許很多人都無太大印象。其外形是倒三角形，仿如漏斗，透過底部產生氣流，將號碼球往上吹並吸出。

值得一提的是，該代攪珠機是唯一一代使用黑白色號碼球，而其服役其間，號碼球數目亦增至45個。

第三代攪珠機。(馬會圖片)

六合彩50周年金多寶第一期攪珠5月2日晚舉行，中環史丹利街投注站入口攞放了一部第三代攪珠機。（資料圖片／葉志明攝）

六合彩50周年金多寶第一期攪珠5月2日晚舉行，中環史丹利街投注站入口攞放了一部第三代攪珠機。（資料圖片／葉志明攝）

六合彩第三代攪珠機曾先後亮相無線和亞視

第三代攪珠機則可謂是港人對六合彩的「第一印象」，因為它經歷電視最為蓬勃的時期，在1994年至2010年應用，更有獨有的名稱「風車旋轉型電動攪珠機」。這部價值50萬元的攪珠機，曾先後在無線和亞視亮相，不論是香港主權移交，又或金融風暴、沙士、金融海嘨，都有其見證。

至於其玩法，相信亦不用多講，「大家喺電視機螢光幕都會見到一部六合彩攪珠機，1至49號嘅彩色號碼球已經由下至上、左至右順序排列好」，隨之而來便是49號號碼球掉入「風車」中攪拌，之後便會逐個跌入底部的洞口中。

第四代攪珠機。(馬會圖片)

六合彩第四代攪珠機曾直播時壞機 需換後備機

2010年應用至今的第四代攪珠機，則採取雙向旋轉水晶球設計，在美國製造。1至49號彩色號碼球同樣會跌入水晶球中翻滾，不過攪出號碼球的方法與第三代有不同。水晶球停止翻滾之時，底部中央圓柱便會將號碼球托起，直至攪珠機的頂部，再依兩旁管道運掉落至展示位置。

雖然第四代攪珠機是在推出之時可算是最為先進，但亦有「蝦碌」場面。2014年9月20日，攪珠一如以往在晚上9時30分現場直播，惟當攪珠開始時，49個號碼球並無掉入攪珠機中，數秒後即有工作人員趕至。主持人隨即宣布攪珠機發生故障，要出動後備攪珠機，延誤五分鐘後，攪珠才順利完成。

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累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至上周六（2日）六合彩50周年金多寶首珠攪珠，49個號碼中，仍暫只有五個號碼累計攪出超過500次或以上，「一哥」仍然是30號，上周六相隔17期後再攪出，共計516次；排第二是514次的49號；排第三位是511次的24號；排第四位是攪出503次的22號，第五位為13號，已在500次這個數量維持八期無增長。

49號則近九期都沒有出現，24號及13號則在近八期都沒有攪出，22號則最近六期都沒有出現。

六合彩2002年7月4日至2026年5月2日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

五大冷門號碼：19、41、25、23／43

至於最冷門號碼，上周六攪珠均沒有「進帳」，19號以只攪出437次居尾；其次是41號，只攪出439次；第三為開出447次的25號；23號及43號以攪出448次並列尾四。