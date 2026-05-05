六合彩第5代攪珠機現身　推出中獎號碼球膠管變《星球大戰》光劍

【六合彩結果】上周六（2日）的2.28億元六合彩50周年金多寶掀起全城狂熱，過去16年來六合彩的「主角」——第四代攪珠機，亦在當晚靜悄悄地與港人告別，第五代攪珠機在今晚（5日）新一期六合彩登場，首度現身。



第五代攪珠機「蘆山真面目」終揭曉，跟第四代有九成相似。49個號碼球都是直排在後面，再一次過跌入攪珠機機內翻動；攪出號碼由中央的膠管推上頂，正獎六個號碼跌入左邊管道，特別號碼跌入右邊管道，不過兩類號距離比第四代為遠，不再在透明圓圈球下方，而在左右兩旁，避免觀眾混淆；最明分別是推出中獎號碼球的膠管，由第四代紅色光，改為白色，看似《星球大戰》光劍。



六合彩由5月5日晚攪珠開始，使用第五代攪珠機，跟第四代有九成相似，最大分別是中間推出中獎號碼球的膠管，由第四代紅色光，改為明亮白色，看似《星球大戰》光劍。（馬會直播截圖）

六合彩第四代攪珠機中間推出中獎號碼球的膠管，是紅色光。（馬會直播截圖）

六合彩由5月5日晚攪珠開始，使用第五代攪珠機，跟第四代有九成相似。圖為5月5日晚攪珠結果。（馬會直播截圖）

第5代攪珠機第一次攪珠，「翻炒」上期50周年金多寶第一期攪珠其中兩個號碼，2及8號，其他四個正獎號碼為7、10、18及47，特別號碼為4。

頭獎無人中，二獎有四注中，每10元一注派彩325,450元；三獎有134.5注中，每10元一注派彩25,810元。

六合彩5月5日晚派彩結果。（馬會網頁截圖）

六合彩由5月5日晚攪珠開始，使用第五代攪珠機，跟第四代有九成相似。49個號碼球都是直排在後面，再一次過跌入攪珠機機內翻動。（馬會直播截圖）

六合彩由5月5日晚攪珠開始，使用第五代攪珠機，跟第四代有九成相似。49個號碼球都是直排在後面，再一次過跌入攪珠機機內翻動。（馬會直播截圖）

六合彩第5代攪珠機機身以白色為主，49個號碼球都是直排在後面，再一次過跌入攪珠機機內翻動，與第四代相同。中獎的號碼會跌入中間凹位，再由膠管推出頂，這與第四代也一樣；不同之處是第四代膠管會射出紅光，第五代為白光，更似《星球大戰》光劍。

六合彩由5月5日晚攪珠開始，使用第五代攪珠機，跟第四代有九成相似。49個號碼球都是直排在後面，再一次過跌入攪珠機機內翻動。（馬會直播截圖）

六合彩由5月5日晚攪珠開始，使用第五代攪珠機。六個正獎號碼跌入右邊管道。（馬會直播截圖）

六合彩由5月5日晚攪珠開始，使用第五代攪珠機，特別號碼跌入左邊管道。（馬會直播截圖）

第5代攪珠機在安放中獎號碼，也與第四代相似。六個正獎號碼跌入右邊管道，特別號碼跌入左邊管道。不過跟第四代稍不同，七個號碼球都會不在跌到圓圈球下方，而是停在左右兩邊，不會混淆正獎及特別號碼。

六合彩由5月5日晚攪珠開始，使用第五代攪珠機，六個正獎及一個特別號碼球停放位罝，清楚在左右兩旁。（馬會直播截圖）

六合彩第四代攪珠機的六個正獎及一個特別號碼球停放位罝，較為接近。（馬會直播截圖）

▼5月2日 六合彩50周年金多寶2.28億▼



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▼去50年陪伴無數港人追尋「橫財夢」的四代經典攪珠機▼

六合彩第一代攪珠機。(馬會圖片)

六合彩第一代攪珠機：

六合彩始於1976年，是1975年推出的多重彩之後繼者。 值得一提的是，當年六合彩僅得36個號碼，同樣是抽六個號碼，中獎機率為194萬分之一，比今時今日的1,400萬分之一大得多。

第一代攪珠機便是由多重彩開始，服役至1989年結束。其外形是球體，六合彩號碼球在透明球體滾動攪出，由球體內壁的「球道」將號碼球托起帶到球體前端的洞口，被攪中號碼球會逐一經洞口掉進下方的透明杯之中，故共有七隻杯仔，盛載六個幸運號碼與一個特別號碼。

由於其設計簡單，是純機械轉動，故當時有本地廠商曾生產仿製玩具，相信是一眾六十後至八十後的童年回憶。

第二代攪珠機。(馬會圖片)

六合彩第二代攪珠機：

接力的第二代攪珠機，則相對「命短」，僅於1990年至1994年服役，或許很多人都無太大印象。其外形是倒三角形，仿如漏斗，透過底部產生氣流，將號碼球往上吹並吸出。

值得一提的是，該代攪珠機是唯一一代使用黑白色號碼球，而其服役其間，號碼球數目亦增至45個。

第三代攪珠機。(馬會圖片)

六合彩50周年金多寶第一期攪珠5月2日晚舉行，中環史丹利街投注站入口攞放了一部第三代攪珠機。（資料圖片／葉志明攝）

六合彩50周年金多寶第一期攪珠5月2日晚舉行，中環史丹利街投注站入口攞放了一部第三代攪珠機。（資料圖片／葉志明攝）

六合彩第三代攪珠機：

第三代攪珠機則可謂是港人對六合彩的「第一印象」，因為它經歷電視最為蓬勃的時期，在1994年至2010年應用，更有獨有的名稱「風車旋轉型電動攪珠機」。這部價值50萬元的攪珠機，曾先後在無線和亞視亮相，不論是香港主權移交，又或金融風暴、沙士、金融海嘨，都有其見證。

至於其玩法，相信亦不用多講，「大家喺電視機螢光幕都會見到一部六合彩攪珠機，1至49號嘅彩色號碼球已經由下至上、左至右順序排列好」，隨之而來便是49號號碼球掉入「風車」中攪拌，之後便會逐個跌入底部的洞口中。

第四代攪珠機。(馬會圖片)

六合彩第四代攪珠機：

2010年應用至今的第四代攪珠機，則採取雙向旋轉水晶球設計，在美國製造。1至49號彩色號碼球同樣會跌入水晶球中翻滾，不過攪出號碼球的方法與第三代有不同。水晶球停止翻滾之時，底部中央圓柱便會將號碼球托起，直至攪珠機的頂部，再依兩旁管道運掉落至展示位置。

雖然第四代攪珠機是在推出之時可算是最為先進，但亦有「蝦碌」場面。2014年9月20日，攪珠一如以往在晚上9時30分現場直播，惟當攪珠開始時，49個號碼球並無掉入攪珠機中，數秒後即有工作人員趕至。主持人隨即宣布攪珠機發生故障，要出動後備攪珠機，延誤五分鐘後，攪珠才順利完成。