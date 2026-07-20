接連有醫生爆違規泄病人私隱　陳家亮：守得住病人信任才配穿白袍

近期接連有醫生被發現嚴重違規，在社交平台發布電子病歷圖片、搶救病人照片，以及使用他人帳戶查閱其他醫院病人資料，涉事的「靚仔醫生」蘇浚祈及KOL女實習醫生黎小姐Angel被醫院管理局解僱，黎小姐更被捕。



著名的腸胃肝臟科醫生、中文大學醫學院前院長陳家亮在報章專欄撰文，指在病房所見、電腦檔案讀到的資料，並不屬於醫生，不可隨便發放內容，強調一旦在社交平台流傳，便無法收回，「病人將最脆弱的一面交託給你（醫生），那是信任。守得住這份信任，才配穿這件白袍。」



有醫生將在急救房搶救病人的畫面發布在社交平台。（Threads@joelo2022圖片）

根據網民上傳的圖片顯示，涉事醫生IG帳戶名稱為「sojendr」。（Threads@redhorseredsheep圖片）

陳家亮：要認清病房或門診裏大多是與慢性疾病糾纏多年的病人

不少狀元會選擇讀醫科，陳家亮在《明報》專欄「吾生有杏」發表為《七個不要讀醫的理由》文章，他對資質出眾的同學有志讀醫感到欣慰，但他提出，若學生誤以為行醫是與生死搏鬥的神聖工作，要認清將來在病房或門診裏，面對的大多是與慢性疾病糾纏多年的病人，強調現實並非如此，反問學生「你沒法令他們痊癒，還要面對『眼矇耳聾』的老人家，以及諸多要求的家屬。你會感到不耐煩嗎？你願意陪他們走這條看似沒有曙光的路，讓他們好過一點點嗎？」

前中大醫學院院長陳家亮。（資料圖片）

強調社會對醫生期望高：做得不夠好，便是疏忽

陳家亮指，部份人希望成為醫生皆因以為白袍會帶給你優越感，或社會應該感激你的付出，但他說，社會對醫生的期望只會愈來愈高，永遠比醫生想像中更高，「做得好，是本分；做得不夠好，便是疏忽。」

他並指出，行醫愈久，愈要懂得時刻覺得自己仍有不足，又強調說：「病人需要的，不是一個自以為高人一等的醫生，而是一個願意落地、懂得講人話、樂意與他們同行的人」。

反駁「行醫會發達」論 「醫生一樣可以失業」

陳家亮反駁「行醫會發達」的想法，指出「若你不能與時並進、保持競爭力的話，醫生一樣可以被減薪，一樣可以失業」，呼籲學生不要輕信「星球人」的故事。他續指，在醫學院的六年苦練，不等同「滿師下山」，並提到自己行醫35年之久，仍然每天都在學習。

網名Angel的網紅女實習醫生一直分享其工作。（網上圖片）

有網民於社交平台Threads表示，網名Angel的網紅女實習醫生在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭，並。（Threads@hlli_fe）

【七個不要讀醫的理由】

香港教育有一個特點，就是大多數成績優異的學生都立志說： 「我要做醫生！」

有些同學聲稱因為親人患病，有些因為自己曾被疾病纏身，所以立志行醫。身為醫生的我，眼見這麼多資質出眾的同學有志讀醫，固然感到欣慰。可是每次看到有關醫生的負面新聞，我不禁想：「各位叻仔叻女，行醫之路，真的適合你們嗎？」

若你選擇讀醫，是因為以下其中原因，請認真停一停、想一想:

一、你以為行醫是與生死搏鬥的神聖工作？

大家可能被電視劇騙了！劇裏的醫生，個個俊男美女，動不動就在生死關頭力挽狂瀾，

現實不是這樣的。你將來在病房或門診裏，面對的大多是與慢性疾病糾纏多年的病人。你沒法令他們痊癒，還要面對「眼矇耳聾」的老人家，以及諸多要求的家屬。你會感到不耐煩嗎？你願意陪他們走這條看似沒有曙光的路，讓他們好過一點點嗎？

沒有掌聲，沒有奇蹟。需要的，不是你那張光芒四射的畢業證書。需要的，是你那份實而不華的愛心。

二、你以為醫生的白袍會帶給你優越感？

想像你穿着白袍飄飄然地在病人中穿插，何等威風⋯⋯ 醒過來吧！ 這件白袍，既輕且重。輕的是布料，重的是責任。病人需要的，不是一個自以為高人一等的醫生，而是一個願意落地、懂得講人話、樂意與他們同行的人。愈聰明，愈要謙遜。這不是客套話，這是行醫的根本。

三、你以為社會應該感激你的付出？

你盡了力，你問心無愧。但病人不一定這樣看。有時候你以為自己沒有犯錯，偏偏有人質疑你、投訴你。社會對醫生的期望只會愈來愈高，永遠比你想像中更高。做得好，是本分；做得不夠好，便是疏忽。行醫愈久，愈要懂得時刻覺得自己仍有不足。這份謙遜，才是保護你長遠走下去的盔甲。

四、你以為六年苦練便滿師下山？

六年，只是起點。再過六年，拿了專科資格又如何？我行醫逾三十五年，仍然每天都在學習。沒有真正的權威，這條路沒有終點，只有終身學習。

五、你以為理應有鐵飯碗或豐厚的收入？

那個「行醫會發達的年代」已經過去了！不要輕易相信那些「星球人」的故事。若你不能與時並進、保持競爭力的話，醫生一樣可以被減薪，一樣可以失業。更重要的是：你願意為了金錢而背棄原則嗎？你真的忍心做不必要的手術，來換取更多財富嗎？能讓你站穩腳的，從來不是薪酬，而是你的初心。

六、你以為可以隨意分享行醫見聞？

那些你在病房裏看見的、在電腦檔案裏讀到的，不屬於你，也不是你可以隨手在手機上發放的內容。一張照片、一段看似無害的文字，一旦在社交媒體上流傳，便再無法收回。病人將最脆弱的一面交託給你，那是信任。守得住這份信任，才配穿這件白袍。

七、你以為過往業績預示將來表現？

從小到大，考試順利，一路走來鮮有挫敗。這是福氣，但也是隱憂。行醫會讓你看清楚自己的不足與缺陷，甚至狠狠地跌倒、弄到焦頭爛額。那一刻，你能夠再站得起來嗎？從未真正跌倒過的人，往往是最容易一跌不起的。學會與失敗同行，是行醫最重要的一課。

最後，請認真問自己一個問題：

「如果醫生的社會地位不再崇高，如果薪酬大幅削減，如果飯碗不再穩固，你還會選擇這條路嗎？」

若答案是肯定的，歡迎你！這條路很艱辛，但「吾生有杏」是我畢生的榮幸。倘若你感到猶豫，那也不是壞事。一個誠實的起點，會引導你找到真正屬於自己的方向。