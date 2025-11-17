加電費？｜月內公布　中電及港燈向基層派消費券　分別$100及$200

2026年電費價格即將揭盅，中電及港燈今日（17日）相繼公布將撥款支援社區或基層等。中電將撥款共2.7億元推出多項社區支援計劃，其中中電消費券計劃佔6,000萬元，將向約60萬個低用電量住宅客戶及享有長者電費優惠的家庭，派發100元消費券，可用於4,000間參與餐飲及零售商戶，中電冀計劃能夠為業界帶來商機。



港燈將撥款逾8,000萬元加強「智惜用電服務」，支援社會各界及有需要人士，其中已推出數年的現金券計劃明年將會持續，合資格基層客戶獲發總值200的現金券，有約一萬個家庭受惠。



中電及港燈料將公布2026年電費價格。（資料圖片／梁鵬威攝）

中電撥款2.7億元推多項社區支援計劃

中電今日公布將通過中電社區節能基金，撥款共2.7億元推出多項社區支援計劃，包括撥款7,900萬元推出中電綠色社區計劃，協助政府資助機構推行節能減碳項目、資助有需要家庭更換節能家電，以及資助樓齡較高的老舊住宅樓宇進行電力裝置升級工程，並提供電力安全諮詢服務。

中電撥6000萬 明年向60萬住戶各派$100消費券

中電明年更第五度推出中電消費券計劃。中電表示，繼2021、2022及2024至2025年後，明年將透過基金撥出6,000萬元繼續推出計劃，向約60萬個低用電量住宅客戶，以及享有長者電費優惠的家庭，派發100元消費券。

逾4000間餐飲零售商戶接受中電消費券

受惠客戶可在超過4,000間參與計劃的食肆和零售商戶，包括電器舖、雜貨店、餅店、洗衣店及藥房等，使用中電消費券。中電期望消費券能夠為餐飲及零售業帶來商機，進而產生乘數效應加速經濟增長。

港燈明年撥款8,000萬元加強「智惜用電服務」。（資料圖片／夏家朗攝）

港燈明年撥款8000萬元加強「智惜用電服務」

港燈則公布，過去7年透過「智惜用電服務」累計投放4.2億元，支援社會各界及有需要人士，明年將撥款逾8,000萬元加強服務，包括繼續向有需要的家庭派發現金券、資助樓宇改善能源效益、支援弱勢家庭添置節能電器，並在蒲台島試用可再生能源。

港燈「現金券計劃」明年續推，約1萬個合資格住戶獲派200元。（資料圖片／梁鵬威攝）

港燈現金券計劃明年續推 約1萬個合資格住戶各獲派$200

另外港燈過去數年推行的「現金券計劃」將持續，只要是參加港燈「電費優惠計劃」的客戶，或由社福機構或區議員識別的有經濟困難家庭，每戶獲派發總值200元的現金券，有約一萬個家庭受惠。

劏房租戶電費津貼計劃合資格住戶續獲$1000電費資助

在照顧劏房戶方面，「劏房租戶電費津貼計劃」會繼續向合資格住戶，提供一次性1,000 元的電費資助，而「社福機構餐飲資助計劃」的資助名額將提升至120個，每間中心上限維持3萬元，預計可讓更多社區中心為有需要的社群舉辦餐飲活動。