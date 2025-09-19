恒大｜法庭向夏海鈞頒下接管令　會否涵蓋其前妻資產11月再訊

中國恒大因欠債2.5萬億元，去年被頒令清盤後，清盤人要求多名前高層追討股息等60億美元，但指前行政總裁夏海鈞未依令披露資產，早前向法庭要求委任接管人作監督及匯報工作。高等法院法官今（19日）裁定委任獨立接管人接管夏的資產，但會否涵蓋夏前妻何坤在美的2400萬美元資產，則押後至11月17日再處理。



法庭早前頒下接管理以接管恒大創辦人許家印的資產。



恒大前行政總裁夏海鈞，被法庭頒下接管理以接管其資產。（鄺月婷攝）

恒大創始人許家印早前已被頒下接管令。（資料圖片）

申請人為中國恒大集團的清盤人，被告為前行政總裁夏海鈞和夏的前妻何坤。

清盤人要求涵蓋夏前妻2400萬美元資產

法庭早前批准清盤人的申請，把何坤加入為案中被告，並禁制何坤處理多項在美國加州的資產，總值2400萬美元。

清盤人可提名獨立接管人

法官在判辭指，清盤人申請成為夏海鈞資產的接管人，但法官認為應替夏的資產委任接管人，接管人非由清盤人擔任。清盤人可提名獨立接管人，夏可就人選提出意見，並由法官作最終決定，並下 令夏於10月3日或之前，進一步披露資產。

何坤要求撤銷針對她的禁令

此外，清盤人亦要求接管人令涵蓋夏的前妻何坤的資產。何坤亦要求撤銷禁制她處理2400萬美元資產的命令。法官把這些爭議押後至11月17日聽取陳詞。

案件編號：HCA 551/2024, HCMP 1080/2024