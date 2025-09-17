恒大｜清盤人指夏海鈞疑未披露逾7500萬美元資產　求頒接管人令

中國恒大因欠債逾2.5萬億元去年被頒令清盤，清盤人遂向創辦人許家印，及前行政總裁夏海鈞等人追討股息等約60億美元，惟許及夏疑未依令披露資產，清盤人因而要求委任接管人作監督匯報工作。法庭昨已向許頒下接管人令，今(17日)則處理針對夏的申請。清盤人指夏疑未披露至少7500萬美元(約5.85億港元)資產，包括夏於加州居住的物業，亦疑夏曾把資產轉移至其前妻所涉的公司。夏認為清盤人是以保存資產為名，接管其資產為實。法官稱會於周五(19日)下裁決。



申請人為中國恒大集團的清盤人，是次涉及的被告為前行政總裁夏海鈞和其前妻何坤。法庭早前批准清盤人的申請，把何坤加入為案中被告，並禁制何坤處理持有的多項資產，總值2400萬美元。

恒大前行政總裁夏海鈞。（資料圖片/鄺月婷攝）

中國恒大集團因欠債逾2.5萬億元，去年被頒令清盤。

法庭日前已向集團創辦人許家印頒下接管人令。（資料圖片）

指夏未披露加州3600萬美元物業

清盤人代表陳詞時稱，夏未有按法庭命令全面披露資產，並疑將資產轉移，指夏居於一個估值3600萬美元(約2.8億港元)的美國加州物業，但未作出的披露。此外，夏未披露資產還包括兩輛平治SUV。

夏未披露他如何支付生活費

在銀行戶口方面，夏只披露一個新加坡的戶口，指稱該戶口用於支付法律訴訟費用。清盤人質疑，該戶口未能顯示夏怎樣支付其生活費，及來往美加的機票，和其兒子就讀私立學校的費用。清盤人認為，夏未有披露至少7500萬美元的資產。

疑曾將資產轉前妻牽其中的公司

清盤人又指，夏的前妻何坤亦涉及轉移夏的資產，指夏曾獲額外多10天以披露資產，惟他在該10天內疑轉移一間其前妻涉其中的公司Uni-Land。

清盤人要求法庭頒令委任接管人，以調查夏和何的資產，同時亦要求對何坤的禁制令擴大至其他資產。

夏質疑清盤人想接管其資產

代表夏海鈞的律師則指，夏曾被「起底」，他擔心自身和家人的安全，因此早前未有作出披露。夏又指清盤人的申請不公，認為是以保全資產為名，圖接管夏的所有資產，侵害其財產權和私隱。

案件編號：HCA 551/2024, HCMP 1080/202