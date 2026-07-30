維港紐帶創科基金港府當有限合夥人出資　首批滬港項目涉新能源等

維港紐帶創科基金今日（30日）舉行簽約儀式，正式推出首批9個滬港科創意向項目。今次是政府優化創科創投基金後首個成功落地的聯合基金，項目由上海國投公司擔任基石投資人，由中信資本擔任資金管理人。



創新科技及工業局局長孫東表示，港府兩年多前由創科創投基金調撥15億元推出優化計劃，收到超過60份基金申請，計劃下，政府直接作為基金的有限合夥人，與市場基金經理合作。



維港紐帶創科基金今日（30日）在香港舉行簽約儀式，並正式推出首批9個滬港科創意向項目。（蘇俊希攝）

港府以1:3 比例與市場機構配對出資 已收逾60份基金經理申請

創科創投基金優化計劃下的維港紐帶創科基金今舉行簽約儀式，創新科技及工業局長孫東致辭時表示港府近年推出一系列措施，主要是革新政府投資創科產業的思路，並加大對本地策略性產業的支持，特別是針對初創企業的融資需求。

至於維港紐帶創科基金，孫東表示港府兩年多前從創科創投基金中，調撥15億元推出優化計劃，以政府出一、市場出三的比例出資配對，至今收到逾60份基金經理申請，指整體反應超出預期。

創科局局長孫東表示，政府近年推出一系列措施，主要是革新政府投資創科產業的思路，並加大對本地策略性產業的支持，特別是針對初創企業的融資需求。（蘇俊希攝）

孫東指培育更多新質生產力須引入及撬動更多市場力量 發展耐心資本

孫東指要培育更多新質生產力，壯大創科產業體系，光靠政府支持是不夠，必須引入及撬動更多市場力量，發展耐心資本。港府會繼續發揮引領作用，做好搭台角色，同時堅持市場化運作，將投資效益最大化，推動香港創科產業體系建設。

孫東認為要扶持策略性產業的初創企業「做大做強」，他補充指初創企業是創科產業的源頭，而策略性產業是香港未來創科體系的重要支撐，在優化計劃下，政府重點支持從事人工智能與數據科學、生命健康科技，以及先進製造與新能源科技領域的初創企業，協助他們在相關領域「站穩陣腳」。

孫東同樣希望助力初創企業「走出去」。他認為香港作為國際金融中心，一直是海內外企業理想的投資平台，擔當着「超級聯繫人」與「超級增值人」的角色。而維港紐帶創科基金是上海國資深度參與香港創科生態發展的重點項目，他相信將進一步豐富本地創科生態圈發展，並搭建滬港之間的創科橋樑。

張曼莉：證明香港科技實力不斷增長

創新科技及工業局副局長張曼莉儀式表示，香港能吸引一流的基金參與，充分證明香港的科技實力正在高速發展，而且也得到高度認可，她又提到過去數年，在政府的努力下，初創企業的數量也達到歷史新高，每年維持有10%增長，而香港吸引科技企業落地，並且參與上市募資也達到全球第一，認為香港的科技產業已經到達「黃金時代」。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，香港能吸引一流的基金參與，充分證明香港的科技實力正在高速發展，而且也得到高度認可。（蘇俊希攝）

賀青：滬港合作走出共贏互惠的協同發展之路

上海市副市長賀青表示滬港合作已經走出了一條優勢互補，共贏互惠的協同發展之路，而現在香港也正處在定位升級，戰略躍升的關鍵時期。他提到今次簽約的維港紐帶創科基金能共同構建政府引導市場主導的科創投資新模式，基金一端連結上海和長三角雄厚的產業基礎與廣闊的內需腹地，一端依託香港頂尖科創資源與全球資本網路，為兩地創新搭建實體化、市場化的橋樑。

上海市副市長賀青表示滬港合作已經走出了一條優勢互補，共贏互惠的協同發展之路。而現在香港也正處在定位升級，戰略躍升的關鍵時期。（蘇俊希攝）

賀青又指出對新設立的基金有三個期望，包括聚力深化產業協同，攜手促進國內國際雙迴圈，並引導資本、技術、資料和人才等創新要素雙向高效流動。他又指出聚力整合創新資源，共建國家級跨區域科創共同體，推動具有行業靈敏力和市場影響力的創新成果。他在致辭也提到聚力探索資本創新，深化護港兩大國際金融中心聯動協作，暢通金融、科技產業高水平迴圈，共助國家金融開放核心高地。