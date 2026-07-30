西環的士司機被殺　父指被告在南非已異常　服大量藥物仍無法入眠

的士司機在西環東邊街酒店外接載乘客後，遭人捅頸殺害，涉案無業漢否認謀殺，案件(HCCC150/2024)今(30日)在高等法院續審。被告父親以辯方證人身份作供，指兒子在案發前1、2年，會自言自語和大叫，亦難以入睡，服食大量安眠藥亦無法入眠。此外，兒子曾稱政府想控制他，又以金屬網質地的露營帳篷蓋在自己的床，聲稱可以阻擋電波干擾。



被告蔡南生（35歲，無業）否認一項謀殺罪，指他於2021年10月12日，在港謀殺韋劍雄(48歲)。

被告蔡南生的父親蔡志賢(圖)稱，其子在南非時已有異常，來港後仍常自言自語，即使服大量安眠藥都無法入眠。(朱棨新攝)

被告蔡南生被指登上事主韋劍雄所駕駛的的士後，即拔刀行兇。(資料圖片)

被告蔡南生否認謀殺罪。(警方提供照片)

指被告在南非時已有異常

被告的父親蔡志賢以辯方證人身份作供，指前妻和被告在南非同住時，他已知被告有異常情況。被告其後來港，蔡父於2016年來港，替被告安排取得香港身份證。

被告長期失眠常大叫

蔡父稱他於2019年再來港，搬入兄長西環的住所，和被告同住。蔡父指被告當時經常自言自語：「有時同空氣講嘢。」被告亦難以入睡，有時會大叫，形容該些情況幾乎日日都有。

指被告服食大量安眠藥亦無法入睡

他續指，被告的情況其後惡化。於2021年時，被告完全未能入睡，服食大量安眠藥後亦無法入眠。被告在港做過兩份工，其中一份只做了一天，另一份工則是在數碼港工作，只做了一個月。當時蔡父有向被告提供金錢，若被告認為不夠，便會聯絡母親。此外，父親曾購入兩、三部手機給被告，但每次不足1、2星期，被告便會掟爛手機。

用金屬網質地帳篷阻電波干擾

蔡父續指，經常聽聞被告稱，政府想控制被告。此外，被告亦會帶父親在港行山，並稱在該些地方接收不到干擾的電波。蔡親稱，被告曾購入金屬網質地的露營帳篷，蓋在自己的床，聲稱可以阻擋電波干擾。

控方質疑蔡父誇大說法

控方盤問時引述父親的口供，指被告是軍事迷，會購買軍刀和放彈背心。蔡父確認被告有買這些物品。控方又指，父親為助被告脫罪，誇大其行為，沒有道出實情，蔡父否認說法。