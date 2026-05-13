FIVE GUYS銅鑼灣50萬月租巨舖結業　半年執兩店　曾推$99套餐救市

【結業潮／FIVE GUYS／快餐店／漢堡包／銅鑼灣】網傳美國高端連鎖快餐店「FIVE GUYS」銅鑼灣羅素街店結業，截至今日（13日）官網已刪除該店的地址，若連同去年12月結業的北角店，即半年共兩店結業。



FIVE GUYS向來採用單點模式，僅漢堡配薯條已索價200元以上，惟近年經營疑遇到挑戰，去年更首次推出130元套餐救市，不久後再劈價至99元，不過上述銅鑼灣舖位月租50萬元，若按99元套餐價計算，也要售出5,050個套餐，才能收回月租成本。



FIVE GUYS銅鑼灣羅素街店結業，圖為2021年開幕時的宣傳圖片。（FIVE GUYS FB圖片）

FIVE GUYS銅鑼灣羅素街店結業，圖為2021年開幕時的宣傳圖片。（FIVE GUYS FB圖片）

FIVE GUYS銅鑼灣羅素街店結業 全港剩餘7間店

近日有網民發現連鎖快餐店「FIVE GUYS」銅鑼灣羅素街店拉下鐵閘，截至今午（13日），官網已刪除該店的地址，只餘下中環萬年大廈、九龍塘又一城、灣仔莊士敦道、觀塘APM、奧海城、尖沙咀K11 Musea及荃灣荃新天地店，即全港剩餘7間店。至於北角分店已在去年12月結業，即FIVE GUYS半年共兩店結業。

FIVE GUYS去年8月首次主動降價，推出130元套餐。（FIVE GUYS IG圖片）

其後12月更降價至99元。（網上圖片）

去年首度推130元套餐救市 其後劈價至99元

FIVE GUYS主打新鮮牛肉漢堡、手切薯條及自選奶昔，向來採用單點模式，售價遠高於其他連鎖快餐店，僅漢堡配薯條已索價200元以上。然而FIVE GUYS去年8月首次主動降價，推出130元套餐，其後12月更降價至99元，成功帶動部份分店的人流。

FIVE GUYS於2018年底進軍香港。（資料圖片）

FIVE GUYS目前在全港剩餘7間店。（資料圖片）

銅鑼灣羅素街月租50萬 賣逾5千個99元套餐方收回成本

翻查資料，FIVE GUYS於2018年底進軍香港，首間旗艦店位於灣仔，其後2021年再在銅鑼灣羅素街插旗，面積6,700平方呎。該舖位曾由莎莎（SaSa）租用，高峰期月租逾120萬元，雖然FIVE GUYS承租後只需50萬元，但若按99元套餐價計算，也要售出5,050個套餐，才能收回月租成本。