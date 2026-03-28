Five Guys CEO向員工派1175萬花紅　戲稱搞軭促銷活動怕遭槍擊

美國連鎖漢堡包餐廳Five Guys的行政總裁穆雷爾（Jerry Murrell）近日表示，他之所以向其全美員工發放150萬美元（約1175萬港元）的獎金，是因為「我不想有人在背後槍殺我」，此前該公司在一次「買一送一」的促銷活動中「搞砸了」，導致員工工作壓力大增。



英國《衛報》3月27日報道，穆雷爾並未詳細解釋他日前在《財富》雜誌的採訪中的這番言論。但就在一年多前，聯合健康保險公司 (UnitedHealthcare) 行政總裁湯普森 (Brian Thompson) 在曼哈頓中城街頭被槍殺，這宗事件被廣泛認為是對美國醫療保險業過份追求盈利的營商手法的譴責。

《財富》雜誌對穆雷爾的採訪提到Five Guys在今年2月，為慶祝其成立40週年而推出的「買一送一」促銷活動，該活動比分店預期的要受歡迎得多。

2026年3月28日，圖為美國漢堡包連鎖餐廳Five Guys推出的最新套餐。（Five Guys官網）

由於大量顧客試圖享受該促銷活動，Five Guys的手機應用程式崩潰，許多不堪重負的連鎖店提前結束了該活動，事件在網上引發強烈反彈。

批評之聲如此強烈，Five Guys於2月18日發聲明道歉，並在3月9日重啟為期四天的促銷活動時再次發布道歉聲明。

第一份道歉聲明中寫道：「我們讓你們失望了，我們深感抱歉。」聲明也對將連鎖店「辛勤工作的員工置於困境」表示遺憾。

在接受《財富》雜誌採訪時，穆雷爾補充說，為了彌補促銷活動在各地造成的混亂，他向 Five Guys 在美國1500間門市的員工發放了150萬美元（約1175萬）的獎金。

穆雷爾表示：「我可不想有人背後捅我一刀，因為我們真的搞砸了，我們完全沒料到會遭到這樣的反應。」

穆雷爾開玩笑說，他寧願員工拿到獎金，也不願讓妻子獲得「一件新的皮草大衣」。

2006年3月21日，美國連鎖漢堡包快餐店五兄弟餐廳（Five Guys）的創辦人傑瑞·默雷爾（Jerry Murrell，左）和簡妮·默雷爾（Janie Murrell，右）在五兄弟餐廳戴上漢堡帽，盡情展現個性。（Getty）

穆雷爾指：「她到現在還用看傻子的眼神看著我，但我認為一切都值得。員工們工作非常努力，壓力巨大。」

2024年12月19日，涉嫌槍殺美國聯合健康集團高層湯普森（Brian Thompson）的疑犯Luigi Mangione（左二，橙色衣服），從賓夕凡尼亞州引渡到紐約州後步出直升機停機坪。（Reuters）

報道提到，曼吉奧（Luigi Mangione）被控謀殺聯合健康保險公司行政總裁湯普森。湯普森於2024年12月4日背部中槍身亡。在湯普森遇害案引發的追捕行動最終導致曼吉奧在賓州一家麥當勞餐廳被捕後，他一直在州法院和聯邦法院等待審判。