何永賢：未來5年居屋供應約5.9萬單位　較上個五年期增近50%

房委會周三（21日）宣布，「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」三項計劃，由4月30日起接受合資格人士申請，為期3個星期。 房屋局局長何永賢表示，今屆特區政府全力「提速、提量、提質、提效」興建公營房屋，居屋供應大幅增加，下一個五年期（2026/27至2030/31年度）的居屋供應量，預計高達約59,000個單位，較上任首五年期增加近50%，申請者「上車」機會大幅提高。



「居屋2025」屋苑之一將軍澳影輝苑，位於山丘上，多數單位可享西貢海景，現興建至基座。（倪清江攝）

綠白表配額改50：50 「青年計劃（居屋）」多一個抽籤號碼

何永賢在社交平台指出，當局為精簡申請安排，這次同步推出「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」3項計劃，並將於今年第二季同日攪珠。

與此同時，「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」將落實一系列鼓勵市民上進上流的措施，包括將綠表與白表申請者的配額比例由40：60調整至50：50，鼓勵更多公屋租戶上流。向選擇參加「青年計劃（居屋）」的40歲以下白表青年家庭及青年一人申請者分派多一個抽籤號碼等，為大家創造更多機會。

「居屋2025」屋苑之一啟德啟陽苑，位於啟德體育園零售館旁，高層向東單位可望到海景，現起至十多層。（倪清江攝）

何永賢指出，「居屋2025」推售5個分別位於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌的新居屋發展項目，提供接近7,000個單位。實用面積介乎約281平方呎至約560平方呎，售價介乎約150萬元至約480萬元。

「綠置居2025」推售的九龍灣盛緻苑提供超過800個單位，實用面積約280平方呎至約469平方呎，售價介乎約168萬元至約354萬元。此外，「綠置居2025」亦會推售新一批租者置其屋計劃回收單位。

「居屋2025」及「綠置居2025」預計分別於今年第四季及今年第三／四季開始揀樓；而「白居二2025」則預計於今年第四季向成功申請者發出批准信，以申請「購買資格證明書」。

▼居屋2025五個屋苑模型▼