豫豐花園清潔工被拖糧　承辦商過去2年三度遭入稟追討強積金欠款

屯門豫豐花園清潔承辦商「魄毅清潔及工程公司」被指自8月起拖欠薪金，料涉及17名員工，保守估計涉款40至50萬元。強積金管理局今日（12日）回覆指，該僱主本年度個別月份未有為數名僱員繳交強積金供款，局方已主動展開調查。



資料顯示，涉事公司並非首次拖欠強積金供款。積金局在過去兩年間，三度代受影響僱員入稟小額錢債審裁處，向該名姓張僱主提出民事申索，最終積金局均獲裁定申索得直，與訟人累計須支付約16萬元。



有清潔工11月8日發起罷工，以垃圾桶堵塞垃圾站，並掛上寫有「有汗出無糧出」的紙皮，抗議魄毅清潔及工程公司連月未有發放薪酬。（張錦雄facebook）

積金局回覆指，懷疑該僱主在本年度個別月份未有為數名僱員繳交強積金供款，局方已主動展開調查，包括要求該僱主提交資料。積金局目前並沒有收到有關該僱主的投訴。

積金局又指，因應該僱主過去兩年拖欠的強積金供款及附加費，積金局已代受影響僱員多次入稟小額錢債審裁處提出民事申索。小額錢債審裁處早前已判積金局申索得直。

翻查積金局網頁，涉事公司在去年2月至今年3月期間，三度被入稟追討強積金欠款，分別被指拖欠7至16名僱員的強積金供款及／或附加費。在這3宗案件，審裁官均判積金局申索得直，與訟人累計須向積金局支付約16萬元。

屯門豫豐花園。（資料圖片）

屯門豫豐花園上周六（8日）有清潔工罷工，指控承辦商「魄毅清潔及工程公司」自8月起拖欠薪金。清潔服務業職工會會長黃迺元表示，料涉及17名員工，大多是散工，保守估計涉款40至50萬元。

其中兩名工友本周一（10日）向勞工處求助，並獲資方支薪。資方原承諾於周二（11日）向其他工友發放薪酬，惟至今仍無任何消息。魄毅清潔及工程公司回覆查詢稱，現正重新核實部份員工提出之未付薪金，並指較早前已回覆勞工處及工會代表，表示將會於「本星期內」陸續補發欠款。

工會表示，除豫豐花園外，魄毅公司亦負責屯門多個屋苑清潔服務。據他了解，叠茵庭及兆康苑第一、二期的清潔工，同樣自8月起未獲發放薪酬。