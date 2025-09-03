康文署買雜牌跑鞋｜田北辰：若工會不同意也照買　諮詢有何意義？

康文署為救生員新招標的跑鞋惹員工不滿，半年前起轉用雜牌「JWS」的運動鞋，棄沿用十多年的美津濃（Mizuno）跑鞋。工會批評新鞋不適合在值時的體能訓練等用途，接獲數百宗前線投訴，當中不少人均因新鞋而受傷。工會稱，採購一向有諮詢程序，今次是署方首次在諮詢後無視工會的反對採購。



立法會議員田北辰今日（3日）在社交平台發文點評事件，質疑若工會不同意也照買，諮詢程序的意義何在。他表示，政府採購相繼有問題出現，擔心有更多令人失望的採購。



康文署救生員制服運動鞋半年前轉用一個名為「JWS」的品牌，港九拯溺員工會接獲數百宗投訴，不少救生員都因新鞋而受傷。（受訪者提供）

圖為康文署救生員制服用了12年的美津濃運動鞋。（受訪者提供）

立法會議員田北辰。（資料圖片／廖雁雄攝）

港九拯溺員工會主席程凱霆昨日接受《香港01》訪問時表示，過去多年，康文署在採購新制服及裝備時，都會事先提供貨辦諮詢工會意見，工會在同意購買的款式簽下同意書，由署方再挑選一款採購。若工會沒有簽署同意書，署方則會再找新貨辦諮詢工會。

不過，去年8月底，工會在一次受邀諮詢其他裝備的場合下，署方突然向工會提出購買新鞋，又即場展示兩個貨辦，工會成員測試後都認為質素「唔ok」，即場向署方反映，亦沒有簽署同意書。惟署方在大約兩周後，照採購了當中其中一款波鞋，導致今次事件。

田北辰：若工會不同意也照買 諮詢有何意義？

立法會議員田北辰在社交平台發文點評事件，質疑若工會不同意也繼續買，諮詢程序的意義何在。他亦表示政府採購相繼有問題出現，擔心有更多令人失望的採購。他呼籲局方的檢討要涵蓋所有類別的採購，而非頭痛醫頭，因為一次採購可能牽涉很多部門。