七旬清潔工收垃圾被食環署告「亂拋垃圾」惹議　兩個月後終獲撤控

一名71歲大廈清潔工今年9月收集完大廈垃圾，準備用手推車運走時，遭食環署職員票控「亂拋垃圾」，事件曝光後，食環署做法惹議。關注拾荒者及清潔工的組織「拾平台」周四（11日）表示，該清潔工終收到食環署回覆信函，通知已撤銷控罪。



「拾平台」說，會繼續跟進關於要求食環署修訂定額罰款執法前指引，因不修正執法指引，全港所有負責私人大廈的自僱清潔工友，將會有繼續面對被票控亂拋垃圾的可能性。



拾平台昨日在社交媒體發文，指事主終於收到由食環署寄來的回覆信函，通知已撤銷控罪。他們又說，票控事件已完，事主亦已被撤銷控罪，並且在日常工作中盡量避免違法，對於此事不再作任何評論，但仍會繼續跟進關於要求食環署修訂「定額罰款」執法前指引一事。

自僱清潔工或被控亂拋垃圾 組織倡修訂執法指引

拾平台稱已於10月6日去信食環署，建議修訂執法指引，直至現時仍然等待署方回覆，平台會繼續與清潔工會組織成員持續跟進，期望能夠與署方展開對話的可能性。

拾平台說，若不正視執法指引的修正，全港所有負責私人大廈的自僱清潔工友，將會有繼續面對被票控亂拋垃圾的可能性，基於關乎公眾利益的考慮，希望可與食環署商討。

食環署其後回覆查詢指，涉事地點為尖沙咀厚福街，為該區的衞生黑點之一，執法經驗顯示曾有一些不負責任的垃圾清潔工人將垃圾丟棄於後巷等。署方正安排與涉事人見面，如確認涉事人當時並非亂拋垃圾，可以考慮撤消該定額罰款通知書。由2023年至今，署方在涉事地點共發出52張定額罰款通知書。

根據「拾平台」的社交媒體專頁發文指，上周接獲一名71歲的女清潔工人求助，該名清潔工人在尖沙咀區一帶從事私人大廈倒樓清潔工作30多年。據清潔工人所說，他當日在處理私人住宅及商舖的垃圾期間，將一間商舖兩袋已綁好的垃圾，放在其任職的私人大廈門前，並進入大廈收取垃圾及用手推車，將垃圾運往垃圾收集站期間，一名食環署便衣督察指她將垃圾放在街道上，隨即票控「亂拋垃圾」。

2023年至今發出52張定額罰款通知書

食環署晚上回覆表示，涉事地點為尖沙咀厚福街，為該區的衞生黑點之一。由2023年至今，食環署在該事涉地點收到32宗亂拋垃圾的投訴，因此採取執法行動，同期共發出52張定額罰款通知書。

食環署：正安排與涉事人見面 如不涉亂拋垃圾或撤控

食環署又指執法經驗顯示，部份個案涉及一些不負責任的垃圾清潔工人將垃圾丟棄於後巷等。署方正安排與涉事人見面，仔細聆聽其提出的具體情況，如確認涉事人當時並非亂拋垃圾，可以考慮撤消該定額罰款通知書。

署方重申，須對亂拋垃圾的人士採取執法行動，以保持環境衞生。若有懷疑亂拋垃圾的情況，執法人員會按照指引，並根據現場的證據以及其他因素，來作決定。