康文署員工鞋棄美津濃轉雜牌　拯溺員工會指有同事穿後受傷冀收回

繼買飲用水買着冒牌水一事後，政府招標結果再次引來公僕的不滿。拯溺員工會表示，康文署過去一直有為救生員招標購買跑鞋，供救生員作體能訓練等用途，惟近日署方不理工會反對，棄用過去十多年一直使用的美津濃（Mizuno）跑鞋，轉用一個品牌名為「JWS」的運動鞋。工會批評新鞋不適合作運動用，轉用新鞋半年，接獲數百宗投訴，不少救生員都因新鞋而受傷。



工會又透露，新鞋的供應商過往只供應行李篋、帳篷等產品，未曾供應過波鞋。據了解，新鞋比舊鞋每對便宜約120元。署方購買了約800對，即今次採購為署方「慳」了約10萬元。



之前12年都選用美津濃運動鞋 救生員災後清理泳灘時也穿着

港九拯溺員工會主席程凱霆表示，過往政府在救生員制服中，會提供運動鞋，上一對運動鞋為日本品牌美津濃（Mizuno），使用了約12年。他又指，救生員一般會穿署方提供的鞋作跑步等體能訓練、肌耐力訓練、災害過後清理泳灘保護雙腳之用。

「JWS」波鞋裡的標籤標明不適合作高強度運動。（受訪者提供）

工會指曾即場反映質素「唔ok」 今次採購未有先得工會簽同意書

程凱霆指過去多年，署方在採購新制服及裝備時，都會事先提供貨辦諮詢工會意見，並在工會就同意購買的款式並簽下同意書後，再挑選一款採購。若工會沒有簽同意書，則會找新貨辦再諮詢工會。

不過，去年8月底，工會在一次受邀諮詢其他裝備的場合下，署方突然向工會表示會購買新鞋，又即場展示兩個貨辦，工會成員測試後都認為質素「唔ok」，即場向署方反映，亦沒有簽署同意書。惟署方在大約兩周後，採購了當中其中一款波鞋。

指「JWS」標籤標明不適合作高強度運動 救生員出現水泡、扭傷

程凱霆指，新鞋的牌子名為「JWS」，鞋裡的標籤標明不適合作高強度運動。不少救生員都認為鞋底過硬，甚至在穿著新鞋跑步過後，出現水泡，更有人關節痛、扭傷等。程又指，由半年前署方提供新鞋至今，工會已收到數百宗投訴，不少救生員都已經棄用新鞋。

工會：供應商未曾供應過波鞋 公司網頁展示產品同樣無波鞋

據工會了解，新鞋的供應商 JWS Worldwide Limited，過往只供應行李篋、帳篷等產品，未曾供應過波鞋。翻查公司網頁的產品頁面，該公司亦有供應垃圾桶、組合屋、勞工手套等，但未見有波鞋。

程透露，工會曾就穿此鞋後出現受傷可否視為工傷諮詢署方，但未獲回應。他表示，過往署方一直都會尊重工會的意見，今次是第一次購入工會沒有同意購買的裝備，形容工會對此亦「好懊惱，點解會咁呢」。他希望署方回收新鞋，並提供合符規格的波鞋予救生員。

康文署：運動鞋符合報價文件列明的技術規格

康文署回覆查詢指，署方於2024年透過報價程序，採購約800對由合約供應商JWS Worldwide Limited提供的運動鞋，合約價值約為124,400元。該運動鞋為高級技工/技工（泳灘/泳池）（即救生員）及高級技工/技工（濾水機房）職系同事的制服，以配合他們日常的工作需要。

署方又指，採購的運動鞋符合報價文件列明的技術規格；署方近日已接獲相關人員就運動鞋反映的意見，並會向供應商跟進。