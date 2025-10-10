連環爆炸案｜控方指仍有人在逃　求充公現金及女被告的Chanel手袋

明愛醫院、羅湖站2020年初爆炸事件的案件，原本涉及8名被告，經審訊後有5人脫罪，法庭今(10日)在聽取3名定罪被告的求情外，有被告作訟費申請，控方亦要求充公涉案的部份證物，包括女被告楊怡斯的一個Chanel手袋及一雙白鞋，控方指因案件有人被定罪有人仍在逃，故證物需要充公。法官把證物及訟費申請，押後至10月27日，即3名被告判刑時一併處理。



兩名脫罪被告要求訟費

脫罪的5名被告：吳子樂（32歲，金融從業員）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲，浸大四年級生）及周皓文（28歲，測量員），他們全部經審訊後被裁定罪名不成立。其中4人：吳、楊、何培欣及周有到場旁聽，張琸淇則未有出現。脫罪的何培欣及周皓文要求取得訟費。

控方要求充公的證物，包括女被告楊怡斯(圖)的Chanel手袋及一雙白鞋。(陳曉欣攝)

脫罪的被告吳子樂，有到庭旁聽。(陳曉欣攝)

脫罪的女被告何培欣(黑裙，前)，案發時是首被告何卓為的女朋友，她有作訟費申請。(陳曉欣攝)

脫罪的被告周皓文，亦有申請訟費，控方則要求充公從他檢取得來的現金。(陳曉欣攝)

控方要求充共女被告的Chanel手袋

代表控方的資深大律師林芷瑩要求將涉案被告的電子裝置、現金等證物充公，包括楊的Chanel手袋及一對白色鞋。林強調本案仍有在逃人士，楊的手袋及鞋曾用作辨認證據，與案件有關，即使楊脫罪，同案有人罪成，證物仍需充公。法官稱，本案的情況與暴動案被告身穿黑色衣物的情況不同，並說：「人畢竟要有衣着。」

辯方指應考慮物品是否曾在案中使用

化表楊的大律師黃思希指，法庭應考慮該物品是否在案中使用過，而不是控方是否用於舉證。就控方指稱仍有在逃人士，辯方反指在逃人士不知什麼時候才被捕，甚至不知道是否可以拘捕在逃人士，質疑是否要等候拘捕在逃人士。

求充公從3被告所檢得的現金

控方又要求充公從李嘉濱、何培欣及周皓文檢取的現金，其中何培欣涉及的現金包括16.2萬港元和一些人民幣。林強調，涉案組織「九十二籤」頻道曾經以Bitcoin眾籌，涉案現金明顯與控罪有關，遂根據條例申請沒收。此外，李嘉濱亦涉及購買案中的原材料。

3名罪成被告月底判刑

同案另3名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、張家俊（34歲，程式工程師），在審訊後被裁定一項被裁定屬交替控罪的串謀導致爆炸罪成，他們今有作求情，並會於本月27日接受判刑。

案件編號：HCCC 186/2022