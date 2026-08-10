宏福苑業主立案法團購買的火險，政府收購業權後會一併獲索償權，房屋局指政府會承擔相關在法律、程序、賠償金額和處理時間上的種種不確定性和風險。對於業主自行購買的火險，出售業權予政府後，可保留索償權。



《香港01》宏福苑五級火專頁

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政府向宏福苑居民收購業權文件，當中並無原址重建方案。（資料圖片 / 夏家朗攝）

政府委任的宏福苑管理人、華懋旗下的「合安管理有限公司」，在7月19日召開大火後首次的特別業主大會，會上有宏福苑法團購買火險的保險公司「太平保險（香港）」代表，解釋保額上限20億元的「火險」索償的問題。

保險公司代表指，政府收購業權時，會一併收購火險的索償權。保險公司要待宏福苑大火獨立委員會發表報告後，才能釐清責任和開始理賠程序。

有居民提問，若居民自行購買的火險，將如何計算，當時保險公司僅表示，火險不會有雙重賠償，但無回答索償權是否隨業權一同出售。

房屋局：政府收購業權後承擔種種不確定性

就火險的問題，《香港01》向房屋局查詢。房屋局發言人回應指，就業主立案法團購買的火險，跟進索償是業主與保險公司之間事宜，政府收購業權後，成為單位業權人，索償工作由政府承擔，同時承擔法律、程序、金額、時間上的種種不確定性和風險。

居民另購火險不會「雙重賠償」 可留索償權

對於居民另行購買的火險，房屋局指一個受損單位有兩份火險都不會得到「雙重賠償」，而是保險公司按比例攤分，政府在收購業權時，業主可繼續保留其自行購買的火險保單的索償權。

家居保險方面，房屋局指，是賠償予損失發生時保單的被保人，出售業權後，索償權仍屬原業主而非新業主。

政府向宏福苑居民收購業權文件，當中並無原址重建方案。（資料圖片 / 夏家朗攝）

▼房屋局回應全文▼



宏福苑個案特殊，相關火險賠償問題十分複雜，且充滿諸多不確定性，預計整個理賠程序，需要一段較長的時間去處理。

宏福苑的火險為業主立案法團為屋苑購買，跟進索償屬屋苑業主與保險公司之間事宜。若政府並非業主，難以介入。政府早前公布宏福苑長遠居住安排方案，提出收購宏福苑單位業權。若業主同意出售業權予政府，在政府成為單位的業權人後，處理保險索償的後續工作會由政府承擔。換言之，政府會承擔相關在法律、程序、賠償金額和處理時間上的種種不確定性和風險。

火險是根據實際的受損情況和維修費用作出理賠，所以即使同一個受損單位有兩份火險（即業主自行購買及屋苑法團購買的火險），都不會得到「雙重賠償」，而是相關的保險公司會按照比例攤分 (contribution) 原則處理。政府在收購業權時，業主可繼續保留其自行購買的火險保單的索償權。

至於家居保險方面，一般而言，只要相關損失發生時，原業主仍為保單下的「被保人」，且事故於保險有效期內發生，則即使其後業權已出售，該業主就該項損失所享有或將提出的家居保險索償權，原則上仍歸屬原業主本人，而非新業主。不過，在實務操作上，索償須符合各保險公司保單條款所訂明的通知及申請時限。因此，業主於事故發生後應盡快提出索償，以免影響其日後獲賠的機會及金額。

2026年4月，宏福苑外貌。（資料圖片 / 湯致遠攝）

宏福苑火險｜政府：收購業權一併收索償權 居民另購保險可保留

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