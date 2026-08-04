港大校長張翔卸任｜消息人士：新校長需新思維　怎用AI令大學更好

以研究「隱身衣」 聞名的香港大學校長張翔7月27日宣布不尋求續約，2028年7月中完成10年任期後卸任。未來能否招攬到同級數學者來領導港大？港大消息人士表示，作為大學校長，「職責係點營運好間學校，唔係做研究」，面對AI人工智能發展，未來新校長需要有新思維，「不是用AI去營運大學，而係點樣用AI令大學更好。」



香港大學校長張翔決定2028年7月中完成10年任期後卸任。（資料圖片／陳葦慈攝）

香港大學校長張翔決定2028年7月中完成10年任期後卸任。（資料圖片／陳葦慈攝）

港大消息人士：相信張翔經過深入考慮才作出決定

港大消息人士表示，一般遴選大學校長程序至新校長上任，需時18至24個月，張翔這個時間決定合適，相信他是經過深入考慮才作出決定，而他也渴望重返實驗室，繼續探索重要科學問題。

張翔現年62歲，兩年後離任時64歲，他是材料科學家，曾任加州大學柏克萊分校機械工程學系講座教授。他主持研製的「隱身衣」，被《時代》雜誌列入2008年十大科學發現。

香港大學校長張翔是材料科學家，他主持研製的「隱身衣」，被《時代》雜誌列入2008年十大科學發現。。（資料圖片／陳葦慈攝）

聘任新校長由「物色委員會」及「遴選委員會」兩級機制審核

港大聘任新校長中，校務委員會議決採用兩級機制。「物色委員會」由校委會委任的校外委員擔任主席，另有三名講座教授級的全職教師，負責委任國際獵頭公司，物色具備最佳資歷的人選，進行初步的討論及會面，再向由校委會主席領導的「遴選委員會」提交報告，由該會考慮及審核候選人資歷和會面，再議決一位最終候選人，於諮詢教務委員會後推薦予校委會審議及任命，事前最終候選人需在公開座談會上和大學職員、學生及校友會面。

香港大學校長張翔是材料科學家，他主持研製的「隱身衣」，被《時代》雜誌列入2008年十大科學發現。。（資料圖片／陳葦慈攝）

港大消息人士，面對人工智能發展，期望新校長人選要有新思維、不同看法，要了解MIT（美國麻省理工學院）、哈佛大學、史丹福大學的校長怎在人工智能下營運大學。

他指出，人工智能的特點是將很多不同的東西「拉埋一齊」，就如內地車廠製造電動車，一部車有70至80萬個零件，來自100間供應商，卻能在約10個小時內整合成一部車，正如大學有十多個學院，要怎樣才能令研究有益於社會。