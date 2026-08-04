港大設獎學金主動延攬工程和數學尖子就讀　消息人士：思維要變革

香港大學校長張翔宣布2028年7月中完成10年任期後卸任，港大即將迎來新校長。港大消息人士表示，張翔有參與的群策委員會，有多項計劃，其中一個是主動去延攬有工程和數學潛質學生，「思維要變革，唔係等人來報讀，而係要主動去搵」，例如在早前一個上海奧林匹克數學比賽，勝出的四位學生都是內地生，大學可提供獎學金吸引他們來港大就讀，內地名大學都要同樣做法。



港大計算與數據科學學院啟動首個「一院兩校區」學期，學生在本港本部及上海分校上課。（港大圖片）

港大計算與數據科學學院啟動首個「一院兩校區」學期，學生在本港本部及上海分校上課。（港大圖片）

該消息人士分析，中美地緣政治複雜，美國由特朗普1.0、到拜登及現在特朗普2.0政府，逐步與中國切割，其中限制中國學生修讀科學、技術、工程、數學領域，對港大是吸納優秀學生及人才機會。

港大在上海設有校區，課程由港大主導，主要針對計算機科學、人工智能與數據科學、工商管理課程，學生在港滬各上課兩年，畢業證書由港大頒發，學生可到當地企業實習。 港大也在西班牙巴塞隆拿設有分部，更加國際化，消息人士冀未來可吸引更多本地生。

香港大學校長張翔決定2028年7月中完成10年任期後卸任。（資料圖片／陳葦慈攝）

消息人士表示，要吸引優秀學者來港，單靠香港是安全地方這個因素並不足夠，尚要在子女教育機會、醫療及房屋配合，「佢哋子女有冇地方讀書？國際學校係好貴。」

對於北部都會區大學城，消息人士表示，港大會參與，財務上可透過籌款、借貸、發債、投資、非本地生學費等支持。他指大學城佔地一千公頃並非巨大，需考慮如何與企業走在一起。

北部都會區三批大學城土地最早將分別於2026年（洪水橋）、2028年（牛潭尾）及2030年（新界北新市鎮）供使用。圖示牛潭尾「北都大學教育城」構想圖。

港大之前與深圳當局簽定備忘錄，在南山區西麗石壁龍片區建深圳分校，地鐵13號線設「百旺港大站 」，不過最新該站只叫「百旺站」；另港大也計劃在沙特阿拉伯首都利雅得開設分校。消息人士形容「港大有十個地盤發展」，有緩急先後，未言是否擱置。