港大成立創新學院來年推碩士課程　張翔：集科研、教學與創業一體

為慶祝香港大學創新學院（I-School）正式成立，港大今日（9日）舉行「香港大學創新學院成立慶典：與未來創新者對話」活動。港大校長張翔致辭指，創新學院集科研、教學與創業於一體，期盼學生們能夠秉承從課程中學習的創新與創造精神，未來將其運用於造福社會。創新學院並計劃於來年推出碩士課程。



香港大學創新學院（I-School）正式成立。（香港大學網頁）

港大今日在黃麗松講堂舉行「香港大學創新學院成立慶典：與未來創新者對話」活動，慶祝港大創新學院（I-School）正式成立，並展示首屆「創新與科技理學士」課程本科生自2025年9月入學以來，在第一學年的學習成果。

張翔於成立慶典上致開幕辭時表示，創新學院集科研、教學與創業於一體，致力於讓學生將創新理念轉化為實際影響力。他又指，期盼學生們能夠秉承從課程中學習的創新與創造精神，未來將其運用於造福社會。

香港大學校長張翔於創新學院成立慶典上致開幕辭。（香港大學網頁）

創新科技及工業局副局長張曼莉透過錄影致賀辭，表示香港大學創新學院的成立，標誌着本港創新科技發展的重要里程碑，將有助推動創新成果轉化，並培育新一代創新領袖，為社會帶來長遠裨益。

香港科技園公司行政總裁黃秉修亦表示，香港大學創新學院的成立，為香港創新及科技生態圈注入新動力，他又說，創新學院將培育香港明日的創新者，為香港未來作出重大貢獻。大學教育資助委員會秘書長鄧特抗稱，創新學院的成立高度配合大學教育資助委員會的策略重點，以及政府將香港發展為國際專上教育樞紐及創科引擎的整體目標。

創新學院院長蘇國希在活動上介紹學院的願景與使命，指學院會致力培養學生具備應對複雜創新挑戰所需的技能、思維及實踐經驗。他表示，未來的創新人才將具備自我驅動、靈活應變及關懷社會的特質。

活動設有兩場專題座談會。首場「培育未來創新與科技人才」探討大學、業界及整體生態的協作方式，從而吸引、培育並留住頂尖創新人才。第二場座談會以「與未來創新者對話」為主題，由6位創新學院的學生分享了他們在創業與跨學科合作中的心路歷程。

活動設有兩場專題座談會，首場主題為「培育未來創新與科技人才」。（香港大學網頁）

慶祝活動的亮點之一為學生專題展示，內容涵蓋香港租金價格的計算模型、紙飛機設計、主題公園的遊客流量分析、網絡安全攻擊的擴散、以及線上「腦癱」文化的傳播；另有一項專注於預防電腦相關健康問題的創業構想，以及一款能夠尋找目標、避障並響應語音指令的機器人管家。