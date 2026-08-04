共創明Teen計劃100名學員到貴州交流六日　參觀「中國天眼」

由賽馬會贊助的「共創明『Teen』計劃」貴州學習交流團，昨晚（8月3日）舉行歡迎晚宴。100名第四屆計劃學員在貴州展開一連六日行程，實地參觀「中國天眼」（FAST）、國家大數據（貴州）綜合試驗區，並走訪苗寨及歷史遺址，了解貴州在科技、基建及鄉村發展方面的情況。



勞工及福利局局長孫玉菡（左四）、貴州省政協港澳台僑與外事委員會主任石培新（右三）、賽馬會公司事務執行總監譚志源（左三）、保良局主席譚毓楨（右二）及其他嘉賓出席「共創明『Teen』計劃」貴州學習交流團歡迎晚宴。（馬會圖片）

行程聚焦科技基建與文化創新 參觀遵義會議會址

馬會表示，交流團的參訪點包括被稱為「中國天眼」的全球最大單口徑射電望遠鏡，以及國家大數據（貴州）綜合試驗區交流體驗中心，讓學員接觸貴州在數字經濟、航天科技和交通基建方面的發展。

學員亦到西江千戶苗寨感受民族文化、前往遵義會議會址認識歷史，並欣賞近年在內地受關注的「村T」時裝秀，了解文化創意如何應用於鄉村振興。

學員參觀全球最大的單口徑射電望遠鏡「中國天眼」（FAST），了解國家在航天工程及科技創新領域的卓越成就。（馬會提供）

學員參觀遵義會議會址，了解國家歷史。（馬會提供）

孫玉菡鼓勵學員思考如何將體驗變成未來發展動力

勞工及福利局局長孫玉菡在晚宴致辭時提到，馬會除了是計劃合作夥伴委員會的副主席，亦一直以贊助交流團和推薦友師等形式參與計劃。他亦鼓勵學員把握交流機會，深入了解國家發展，並思考如何將是次體驗轉化為未來發展的動力。

馬會公司事務執行總監譚志源表示，馬會持續資助內地交流項目，是希望香港青年透過親身考察，增進對國家發展的理解。他指，貴州近年來在鄉村振興及文旅融合等方面取得顯著成就，相信學員在接下來幾天的行程中，不但能欣賞壯麗山河，更能親身感受國家高質量發展的蓬勃活力。

勞工及福利局局長孫玉菡（右三）及賽馬會公司事務執行總監譚志源（左三）於歡迎晚宴上與學員交流。（馬會提供）

馬會資助以外 155名員工擔任友師 安排學員參觀旗下設施

「共創明『Teen』計劃」自2022年推出，透過政府、商界及民間合作，為基層中一至中四學生提供師友配對和體驗活動，協助他們訂立個人目標。

馬會除了資金支持外，過去三屆計劃共推薦超過110名員工、獎學金得主及業界人士擔任友師，第四屆則有逾45人加入。另外，馬會亦有安排學員參觀旗下設施，例如大館、滘西洲公眾高爾夫球場、馬醫院和屯門公眾騎術學校等，並提供贊助活動的免費門券。

馬會表示，「共創明『Teen』計劃」內地學習交流團是馬會其中一項支持項目。推出至今，馬會及相關慈善信託基金累計撥款4,100萬元，用於四屆計劃的推行，過去兩年先後到訪杭州及四川。今年交流團由保良局承辦。