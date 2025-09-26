適應障礙母受壓殺歲半女　指夫迷打機兼遭追債滋擾　判12月醫院令

患適應障礙的年輕母親，帶著歲半大女兒離家後，涉向女兒下毒並把她勒死。母親早前承認誤殺罪，案件今（26日）在高等法院判刑。法官陳嘉信透露，被告指丈夫沉迷打機，不理女兒，她又因與夫同欠債，並有「大耳窿」上門淋紅油滋擾而受壓，她因而和女兒搬至劏房，並萌自殺念頭。法官形容本案屬不幸，根報告建議判被告12個月醫院令。



女被告劉家琪，27歲，家庭主婦，原被控一項謀殺罪，指她於2022年4月23日在北角英皇道麗宮大廈一單位，謀殺女嬰羅玥甯。她否認謀殺罪，控方基於減責神智失常，接納被告承認誤殺。

女被告劉家琪在北角麗宮大廈單位內誤殺其歲半大女兒。（陳浠文攝）

事件發生於北角麗宮大廈的劏房。（陳浠文攝）

曾遭大耳窿上門淋紅油

法官判刑時透露，被告曾任保險，直至結婚。案發時正值疫情，丈夫失去工作，家中頓失經濟支柱，其後覓得廚師工作。此外，丈夫沉迷「打機」，不理女兒。法官又指，被告的壓力包括她和丈夫欠債，受「大耳窿」滋擾。被告更改電話號碼亦沒有用，其住所曾遭上門淋紅油並有報警，被告因此和女兒搬至劏房。她約於2022年4月，萌生自殺念頭。

為減低復發風險建議判醫院令

兩份精神科報告指，被告案發時患有適應障礙症，可能嚴重削弱被告的判斷和控制能力，令她帶同女兒自殺。雖然被告的精神狀況近月已穩定，但為減低復發和自殘的風險，建議判9至12個月的醫院令。

法官形容本案屬不幸，認為判處被告醫院令是最好的處理方法，遂接納報告建議，判被告醫院令12個月。

被告原與丈夫於夫家居位

案情指，案發時24歲的女被告，於2020年7月和丈夫結婚，並於同年9月誔下女兒。被告一家原本居於將軍澳，和家翁、家姑同住，各人關係大致融洽。被告和女兒於2022年3月搬到北角麗宮大廈的劏房單位。被告丈夫未有跟從，但間中會到單位探望妻女。

家翁家姑上門造訪揭發

被告家翁原本於2022年4月22日到單位接孫女到他們家暫住，但未能聯絡被告。家翁和家姑遂於4月23日晚上往找被告，但無人應門。其後，被告從單位把鎖匙拋出，兩人隨即以鎖匙開門，發現被告躺在地上，不能說話，女兒在床上已沒有呼吸和脈搏，四肢變得僵硬和咀唇變紫。

女嬰頸部有紅印

救護員到場時，女嬰已無生命跡象；被告的頸部則有紅印，地下有破爛的索帶。被告送院救治後被捕，警誡下未有回應。

被告手機內有文件稱和女兒一同離開

警方在被告手機內發現兩個文件，其中一份指被告感到抑鬱，不知道怎樣繼續下去；另一份文件則寫上被告做了錯事，感到悽慘，並指決定「和女兒一同離開」。

留遺書拒絕解剖驗屍

警員在單位內發現兩封遺書，其中一封遺書指，被告決意尋死，並會帶同女兒離開，另一封遺書則指，被告拒絕她和女兒死後被解剖驗屍，兩人的死因為中毒和窒息。

女嬰血液有兩種可以昏迷和抽搐藥物

法醫指，女嬰的臉部充血等，是因頸部持續受壓，屬窒息的跡象。此外，女嬰的血液發現兩種藥物Chlorpheniramine（氯苯那敏）和Naphazoline（萘甲唑啉）。兩種藥物結合的效應可達致昏迷和抽搐，最終引致死亡。法醫認為，女嬰的死因為兩隻藥物的不良反應，以及嘴部和頸部受到壓力。

案件編號：HCCC37/2025