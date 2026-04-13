牛頭角弒母案　思覺失調漢指母怪獸蜥蜴人　認誤殺判無限期醫院令

牛頭角上邨於2022年發生倫常命案，無業漢疑思覺失調復發，殺死和他同住的五旬母親。護士上門家訪覺異報警，消防員和警員到達並破門入屋時，無業漢還若無其事表現合作，但在床底找到被告母親的屍體。無業漢被捕初時仍表現正常，後來開始胡言亂語，承認行兇之餘，看到母親照片更指她是「怪獸蜥蜴人」，會假扮其家人。無業漢早前承認誤殺和阻止合法埋葬屍體兩罪。辯方今(13日)再求情時望判囚7年，並指被告或可即時獲釋，高等法院法官陳嘉信經考慮後稱本案是悲劇，但仍決定判被告無限期醫院令。



被告黃俊傑（28歲，無業），原被控謀殺罪及阻止合法埋葬屍體罪，指他在約於2022年11月25日謀殺羅彩橋（50歲），及阻止羅的屍體合法埋葬。被告否認謀殺罪，但基於減責精神失常而承認誤殺罪，獲控方接納。此外，被告亦承認阻止合法埋葬屍體罪。

被告黃俊傑在警員及消防員破門入屋時仍表現冷靜並合作，他在第二次錄影會面時開始胡言亂語。(資料圖片)

被告黃俊傑與母親居於牛頭角上邨常榮樓一單位。（馬耀文攝）

兩份報告均指被告對自身的精神問題缺乏認知

辯方今求情指，希望法官判處被告即時監禁，並指若法官判囚7年，相信被告可即日獲䆁。

法官陳嘉信判刑時透露，被告曾任售貨員，案發時領取綜援。法官亦引述兩份精神科報告，兩份報告均指被告對自身的精神問題缺乏認知，認為他不適合接受門診治療，建議判處被告無限期醫院令。

接納被告案發時未能控制其精神狀況

法官形容，本案屬悲劇，同時接納被告案發時未能控制其精神狀況，其精神問題嚴重削弱他分辨對錯的能力。考慮案中所有情況，法官認為判處被告醫院令為最合適的判刑，認為此可以保護公眾，亦對被告有利。因此，法官判處被告無限期醫院令。

被告2015年被診斷患思覺失調

案情指，內地出生的被告於2000年來港定居，他與母親居於牛頭角上邨常榮樓某單位。兩人均無業，領取綜援維生。被告2015年曾因精神問題住院，被診斷患有情感性思覺失調。翌年病情復發再入院，出院後情況穩定，但需定期到精神科覆診。他於2022年10月覆診時情況穩定。

被告母曾報警稱兒子失蹤 銷案後失聯

同年11月24日，負責跟進被告個案的護士和被告母親通電話，母親指被告精神狀況轉差並曾襲擊她，說話語無倫次。護士和同事同日探訪，被告返家見護士在場即離開，當晚無返回單位。

被告母親翌日下午就被告失蹤報警，並在當晚銷案。警員到單位查看未覺異樣，被告並向警員稱，其母在休息。護士自26日起未能再與被告母親聯絡。

消防破門入屋 被告冷靜合作

護士同月30日再到單位，聽到單位內有聲響報警，消防員和警員破門入屋。被告在單位內表現冷靜和合作，稱其母親外出找朋友。惟警員和消防員在被告房間的床底，發現被告母親的屍體。她的屍體已出現屍僵，並開始腐爛。

第二個錄影會面胡言亂語認殺人

被告被捕後作錄影會面，他初時表現正常，稱不知道母親的屍體為何在床底。但作第二個會面時，開始胡言亂語，聲稱每天都殺人，又指案發前數天聽到聲音叫他殺死母親。警員展示其母親照片時，被告承認行兇，但形容相中人是「怪獸蜥蜴人」，會假扮是其家人。

法醫疑被告母或窒息而死

法醫指，被告母親疑在清醒下遇襲，有擋格傷勢，因屍體開始腐爛，而無法確定死因。又因她被藏在密閉空間，可能因窒息而死。精神科專家認為被告案發時思覺失調復發，其症狀包括幻覺和幻聽。

案件編號：HCCC145、146/2025