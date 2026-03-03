牛頭角上邨倫常命案　思覺失調漢認弒母　指其是怪獸蜥蜴人扮家人

牛頭角上邨於2022年發生倫常命案，無業漢疑思覺失調復發，殺死和他同住的50歲母親。跟進無業漢個案的護士上門探訪時覺異報警，消防破門入屋後，被告冷靜合作指母不在家，惟警方等在床底找到其母的屍體。警員在錄影會面向無業男出示其母的照片，他認行兇之餘，形容相中人是「怪獸蜥蜴人」，會假扮是其家人。無業漢今（3日）在高等法院承認誤殺和阻止合法埋葬屍體兩罪，法官陳嘉信先替被告索取精神科、心理和感化報告，押後至4月13日進行求情和判刑。



被告黃俊傑（28歲，無業），被控謀殺罪及阻止合法埋葬屍體罪，指他在約於2022年11月25日，在香港謀殺羅彩橋（50歲），及在同日同地，阻止羅的屍體合法埋葬。被告否認謀殺罪，但承認誤殺罪，控方基於減責精神失常，接納他承認誤殺罪。此外，被告亦承認阻止合法埋葬屍體罪。

被告黃俊傑原被控謀殺，控方基於其精神情況，接納他承認誤殺罪。（梁偉權攝）

被告黃俊傑案發時與母親居於牛頭角上邨常榮樓一單位。（資料圖片）

被告2015年起被診斷患思覺失調

案情指，內地出生的被告，2000年來港定居，其後和父母居於涉案牛頭角上邨常榮樓單位。被告的父母於2010年離婚，被告的父親亦遷出單位。被告和母親均無業，領取綜援為生。

被告於2015年因精神問題住院，被診斷患有情感性思覺失調，其後出院。他翌年因病情復發再入院，出院後情況穩定，但需到精神科門診覆診。2022年10月，被告最後一次到精神科門診，當時他的情況穩定。

母曾向護士指被告狀況轉差

於2022年11月24日，負責跟進被告個案的護士和被告的母親通電話，得悉被告的精神狀況轉差。其母指被告曾襲擊她，說話語無倫次。護士和同事同日到單位探訪，被告返家時發現護士在場，便立即離開，當晚沒有返回單位。

警員查問稱母在休息

被告母親同月25日下午4時許，就被告失蹤一事報警，並於同日晚上9時銷案。警員有到單位查看未覺異樣，被告應門時向警員稱，其母親正在休息。惟護士等自26日起，未能再與被告母親聯絡。

消防破門入屋被告冷靜應對

護士同月30日到單位，聽到單位內發出聲響報警，消防員和警員接報到場後破門入屋。被告在單位內表現冷靜和合作，並稱其母親外出找朋友。惟警員和消防員在被告房間的床底，發現被告母親的屍體。她的身體已出現屍僵，並開始腐爛。

第二次會面轉胡言亂語稱每天都殺人

被告被捕後與警員進行兩次錄影會面。他在第一個會面中表現正常，並稱不知道母親的屍體為何在床底。

他在第二個會面時開始胡言亂語，聲稱每天都殺人，又指案發前數天聽到聲音，著他殺死母親。警員展示其母親的照片時，被告承認行兇，形容相中人是「怪獸蜥蜴人」，會假扮是其家人。

法醫疑被告母親或因窒息而死

法醫則指，從被告母親的傷勢顯示，她被襲時清醒，並曾擋格，但因屍體開始腐爛而無法確定其死因。又指被告母親被藏在密閉空間，可能因窒息去世。

精神科專家認為，被告案發時情感性思覺失調復發，其症狀包括幻覺和幻聽。

案件編號：HCCC145、146/2025