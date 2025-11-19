七旬婦回港求醫亡死因　專家指院方未留意症狀　若溝通好可免延誤

七旬婦內地旅遊時不適，內地求醫被診斷為心臟主動脈剝離，婦人即日回港求醫，婦人的女兒稱曾想出示內地醫院的掃描片，但職員未有收，她們後來向醫護指其母爆血管，院方初步卻診斷是心肌梗塞，惟婦人晚上惡化不治。死因庭今（19日）傳召專家證人證人作供，他指婦人有腳癱瘓等非心肌梗塞症狀，惟當時未被察覺，若家屬與醫護能有洽當溝通，或可避免延誤。他又認為，登記職員亦是團隊的一員，他們亦需知道應如何處理資訊。



女死者陳鶯鶯（終年71歲，下稱：陳）於2023年12月18日晚上在北區醫院去世。醫管局作為有利害關係方列席。

專家證人梁令邦醫生認為，死者陳鶯鶯有部份症狀未被院方察覺。(陳蓉攝)

陳的女兒向醫生指其母爆血管

瑪麗醫院榮譽顧問梁令邦醫生，以專家證人身份作供。他引述陳的女兒的口供時稱，陳的女兒曾向北區醫院登記處職員指其母「爆血管」，欲提供內地醫院的電腦掃描片段，惟職員拒收。梁指登記處職員非醫護，急症室報告未能得知醫生是否知有該些片段。其後陳女兒向醫生指其母「爆血管」，急症室報告指初步懷疑陳心肌梗塞。

主動脈剝離獲合適治療存活率有八成

梁指心肌梗塞係塞血管，並非爆血管，不清楚為何會出現此差異。主動脈剝離難以靠表徵診斷，痛楚多被形容為撕裂，需靠造影檢查。他又指出，主動脈剝離的死亡率高達四成，但病人接受合適治療的話，存活率有八成。

陳10分鐘能見醫生並無延誤

梁續指陳當時被分為第三級緊急，10分鐘內已見醫生，並無延誤。主診醫生詢問病歷、徵狀及檢查後，診斷的方向亦合適。陳的徵狀雖然可能是主動脈剝離，但不能確定，醫生可能會診斷為急性冠心病、中風或腹膜炎。

兩邊手血壓有差異似血管疾病

梁續稱，陳當時兩邊手的血壓相差11個單位，算是相當大的差距，就算不是主動脈剝離，亦應向血管相關疾病考慮，安排血管描素等的檢查，惟醫生當時除打點滴外，便無做其他處理。

腳無力非心肌梗塞症狀

此外，陳的腳部癱瘓，很大機會是主動脈剝離，因為心肌梗塞雖然同樣會胸口痛，但不會腳無力，這並非心肌梗塞的症狀。如果急症室有看東莞醫院的報告，或可及早警覺主動脈有問題。若家屬與醫療團隊有交代清楚，或可避免延誤，醫護亦有責任問清楚情況。

登記職員亦屬團隊一員

梁建議，醫院的登記職員雖然不屬醫護人員，但仍是團隊的一部分，建議不可以輕視任何資訊，亦應與分流站的護士交代，建議要讓非醫護的行政人員知道應如何處理資訊。

家屬希望醫護重視人命

家屬方陳詞指，內地醫院沒有母親的病歷，亦不知道其背景，但可得知其況狀嚴重。她們重視母親的生命，必然會把所有資訊交出，可惜被駁回，希望醫護重視人命。

醫管局指醫生從無拒絕看報告

醫管局方陳詞指，醫生從未有拒絕看報告，亦想了解更多的診斷，惟家屬僅告知醫生事主血管爆裂，醫生晚上才得知其情況為撕裂，記錄亦未提及家屬有提及內地診斷及影片等的情況。

案件編號：CCDI-35/2024(MC)