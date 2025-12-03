病童留院亡死因　專家指亞洲父母骨子裏不想放手　會影響醫生行為

患能量代謝病的4歲男童，因肺炎在兒童醫院深切治療部留醫7日不治，家屬疑子治療時曾被粗暴對待，因而召開死因庭，研訊今（3日）進入第三天，解剖醫生指，男童沒有可疑傷勢，認為不涉疏忽照顧，死因為肺炎。專家證人亦指，男童個案複雜且有挑戰性，兒童醫院應交由獨立顧問醫生專責統籌紓緩治療的事宜。他亦提到，亞洲父母骨子裏不想放手，即使簽了紓緩治療，仍會影響醫生的行為，促院方與家屬溝通，又指本港其他醫院不可能做得比兒童醫院更好。



男童丘力㐼，在2023年4月18日入住香港兒童醫院，同月25日離世，終年4歲。本案由死因裁判官林希維審理，不設陪審團。有利害關係方為醫管局。男童家屬當時已簽署「預設照顧計劃」，意即醫護人員和家屬，可根據病人的最佳利益謀求共識，為病人計劃未來的醫療或個人照顧。

兒科專家李誠仁醫生指，亞洲父母骨子裏不想放手，即使已簽紓緩治療計劃，仍會影響醫生的行為。(陳曉欣攝)

男童丘力㐼的父母，其父陳詞時指兒子死狀不似自然，望法庭判「死因存疑」。(陳曉欣攝)

腦萎縮與能量代謝病有關

解剖遺體的時任病理科醫生吳維富供稱，男童的的頭骨沒有任何損傷，腦部沒有因外力受損，他進行口腔檢查時發現牙肉有紅腫，估計因脫落牙齒造成。男童有病毒性肺炎，情況嚴重，顯微鏡顯示肺部有大範圍肺炎跡象，肺部出現纖維化，吳判斷直接死因是肺炎，非直接死因為腦萎縮，與能量代謝病有關。吳指，男童沒有可疑傷勢，其死亡不涉疏忽照顧。

紅色黏液是肺部份泌物湧上鼻腔

家屬關注男童臨終前拔走鼻的喉管後，男童的血液循環已經停止，何以一邊鼻孔仍不斷出血。吳稱，紅色黏液是肺部的分泌物湧上鼻腔，若鼻腔遭鼻喉磨損，即使傷口很小仍會持續流血，他認為流血與死因無關。

若由第三者向家屬交代會較理想

東區醫院顧問醫生李誠仁以兒科專家證人身份作供，他稱本案男童是植物人狀態，對周遭環境沒有意識，他長期臥床亦會感到難受，因此被容許進行紓緩治療。他認為，兒童醫院應由獨立顧問醫生專責統籌紓緩治療的事宜，舉例ICU醫生可能認為救人要緊，醫生各有風格。李相信由第3者向家屬交代治療方案較理想。

男童吞下牙齒與死因無關

針對家屬質疑院方在男童的鼻和口插喉屬入侵性治療，李稱若喉管未插入至大氣管，便不屬於入侵性治療。他明白家屬未必清楚醫學定義，因此產生誤會。至於沒有吞嚥能力的男童，被發現他有牙齒脫落吞下並排出，李稱植物人也會非自主地吞嚥，脫落的牙齒在肌肉推送及地心吸力滑入食道。李補充，男童吞下牙齒與死因無關，小童的乳齒容易脫落，牙齒滑入腸道很常見，並不會刺穿腸，惟男童接受醫療步驟後便脫落牙齒，會令人感覺不良。

亞洲父母不想放手會影響醫生行為

李續稱，亞洲和歐美人對紓緩治療接受程度有別，即使已簽署紓緩治療計劃，亞洲父母「骨子裏唔想放手」，因此會影響到醫生的行為。惟他認為以本案複雜性而言，本港其他醫院不可能比香港兒童醫院做得更好。

男童父認為愛兒死狀不似自然

死因庭傳召所有證人後，男童父親自行陳詞。他指愛兒死狀不似自然，望法庭判「死因存疑」。醫管局代表大律師文嘉樂指，紓緩治療策略對醫生而言非金科玉律，沒凌駕性，本案醫生作出的所有程序均切合病人的最佳福祉，亦沒有違反紓緩治療策略，冀法庭接納證供，裁定男童因肺炎離世，死於自然。死因裁判官林希維聽取陳詞後，押後至明日裁決。

案件編號：CCDI-447/2023