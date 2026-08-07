大灣區消費者保護新規｜議員料加強預警　跨境投訴平台助解糾紛

隨著粵港澳大灣區居民「北上」及「南下」雙向消費日益頻繁，跨域的消費權益保障及糾紛處理引起社會關注。廣東省人大常委會日前正式審議通過《廣東省促進粵港澳大灣區消費者權益保護協作規定》，並將於今年10月1日起實施。選委界立法會議員陳凱欣及姚柏良今早（7日）在電台節目表示，新規有助打通跨境消費者保護，同時呼籲業界抓緊機會深化灣區旅遊與消費協同，提升旅客整體體驗。



廣東省非物質文化遺產館坐落於廣州白鵝潭大灣區藝術中心。（資料圖片／林芷瑩攝）

廣東省人大常委會日前正式審議通過《廣東省促進粵港澳大灣區消費者權益保護協作規定》，並將於今年10月1日起實施。規定共有11條，重點涵蓋跨境投訴轉辦、線上調解、商品比較試驗及資訊保護等，確立一體化維權體系。

根據立法會研究資料及統計數據，近年本港居民在大灣區內地城市的非網購消費投訴呈顯著上升趨勢，升幅一度超過四成，內容涵蓋醫療服務、牙科診所、物業及大型零售等。陳凱欣在港台節目《千禧年代》中指，現時不少香港市民習慣「北上」接受牙科療程或進行醫療美容，惟事後若出現並發症或醫療糾紛，往往面臨跨城追討難、兩地醫療評估標準不一及往返成本高昂等考驗，部份人最終只能返港向本港醫生求助「執手尾」。

立法會議員陳凱欣。（資料圖片／董素琛攝）

設跨境投訴平台 助加強處理消費投訴

今次通過的《協作規定》，明確由廣東省及大灣區內地九市消委會作為跨境消保協作主體，並加強與港澳消委會聯動。陳凱欣認為，新規的最大亮點在於加強事態處理和事前預警機制，例如透過建構統一的跨境投訴平台，實現「一鍵投訴、一網轉辦」。她預計平台推出後，市民投訴門檻降低，短期內相關個案數字或會上升，但長遠能有效提升消費安全感和商家服務質素。

旅遊界立法會議員姚柏良則在同一節目中分析指，現時訪港旅客的消費習慣已出現顯著轉變，由以往純粹的購物導向，逐漸轉型為追求文化體驗、美食探店及參與盛事活動的「深度遊」與「體驗式旅遊」。

立法會議員姚柏良。（資料圖片／黃浩謙攝）

議員倡與大灣區城市合作 打造旅遊路線

針對訪港旅客人均消費額及購物佔比有所改變的現狀，姚柏良強調，香港不能夠再單靠傳統零售模式吸客，而是要加強與大灣區內地城市的區域協同。他建議政府及業界善用發達的高鐵網絡與跨境交通配套，積極推廣「一程多站」的旅遊路線，例如聯同廣東省城市打造具備嶺南文化特色的旅遊IP，並配合本港的國際盛事，吸引更多過夜及高消費旅客留港，從而帶動整體餐飲、零售及酒店業的消費活力。

姚柏良補充指，建立健全的跨境消費者保護協作機制，正正是為「一程多站」旅遊體驗提供重要保障。他認為，當旅客在灣區內各個城市遊覽和消費時，都能享有清晰、高效的申訴渠道，將大幅增加他們在區內消費的信心，為整體大灣區旅遊業轉型升級奠定良好基礎。