百萬網紅直播賣100%肥牛｢假一賠萬｣　消費者揭合成肉冒充索賠被拒

據《九派新聞》報道，山東一名男子在擁有240萬粉絲的主播「大鑫」直播間購買肥牛卷時，主播聲稱產品是「100%純牛肉」，甚至打出「假一賠萬，支持任何機構檢測」的口號。



然而消費者進食後卻發現味道有異，查看配料表始揭發該肥牛卷除牛肉外，竟含有飲用水、食用鹽、大豆蛋白、變性澱粉等多種添加物，屬合成牛肉而非純牛肉。他憤而向市場監管局投訴，涉事主播公司近日因虛假宣傳被罰款6.5萬元人民幣，但拒絕向消費者賠償。



山東的邢先生是主播「大鑫」的長期觀眾，幫襯其直播帶貨已有三四年之久。2025年11月20日晚，他在大鑫的帶貨賬號「大鑫優選」觀看直播時，見到對方推銷一款肥牛卷，直播間內放著一塊紙板，上面大字寫著「100%純牛肉，假一賠萬，支持任何機構檢測」。且商家在直播中介紹該肥牛卷為八分瘦、兩分肥，強調孕媽媽、老人、小孩均可放心食用，售價為89.9元4斤（人民幣，下同）。邢先生當晚下單購買了4袋，共支付179.8元。

邢先生購買了近180元的牛肉。

然而，購買回來後他食用時卻察覺不對勁，「吃的時候感覺味道不對，有很大的鹹味，我就看了配料表，這不就是合成的嗎。」邢先生表示。他發現該肥牛卷的配料表上，除了牛肉之外，還列有飲用水、食用鹽、大豆蛋白、變性澱粉、海藻酸鈉、焦磷酸鈉等多種成份，明顯並非主播所稱的「100%純牛肉」。

「我看他直播三四年了，買了不少東西，一直很相信他，現在感覺被騙了。」邢先生說。他其後聯絡客服溝通，但因購買時間已超過7天，且包裝已被打開，客服拒絕退款。對方更發來一份檢測報告，試圖證明產品中不含豬肉、雞肉、鴨肉等成份，邢先生不滿反駁：「客服沒說牛肉的事兒，這是合成肉。」溝通無果後，他決定向莘縣市場監督管理局投訴主播所屬公司聊城市鼎友文化傳媒有限公司。

網紅直播賣牛肉，稱「假一賠萬」。

據莘縣市場監督管理局2月6日發布的公告，指出鼎友文化在直播間虛假宣傳肥牛卷，將合成牛肉宣稱為純牛肉，構成通過直播對商品作虛假宣傳的違法事實。調查顯示，該產品在直播間合共銷售397單，每單89.9元，銷售總額為35,690.3元，鼎友文化按10%抽取直播帶貨傭金，共收取3,569元。當局決定對鼎友文化罰款6.5萬元，上繳財政。

網紅所屬公司被罰。

對於邢先生提出的賠償要求，莘縣市場監督管理局發函回覆稱，已聯絡鼎友文化組織調解，但該公司於2月7日出具《拒絕調解書》，明確表示拒絕調解，當局因此根據相關規定終止調解程序。邢先生無奈表示：「那我沒辦法了，只能去法院起訴。」

2月13日，大鑫在其快手賬號發布道歉影片，稱「做錯了就該罰」，承認是講解產品環節出了問題。他在片中解釋：「不應該供應商或者廠家寫出來什麼，就放心去讀，因為有很多違禁詞不能出現在直播間講解產品當中，我對自己專業知識的不足承認錯誤。」他又強調，不認可有人在此事上對其進行敲詐勒索。

2月12日，邢先生在莘縣人民法院提交民事訴訟立案申請，目前正處於審核階段。民事起訴狀顯示，他要求鼎友文化因虛假宣傳及欺詐行為，向其支付500元賠償款。其代理律師、北京富力律師事務所殷清利表示，目前已有十多位消費者主動聯絡，欲共同提起欺詐消費民事訴訟。

殷清利援引《中華人民共和國消費者權益保護法》第五十五條第一款指出，經營者提供商品或服務有欺詐行為的，應當按消費者要求增加賠償損失，增加賠償金額為消費者購買商品價款或接受服務費用的三倍；增加賠償金額不足五百元的，為五百元。他直言：「此案件雖然對方宣稱假一賠萬，但對方顯然無法給予3億元的賠償。」

他補充，鑑於市場監管部門已認定虛假宣傳違法行為，先行部份消費者提起訴訟後，可通過法院公告通知其他消費者登記報名，「如果此批消費者全部參與訴訟，從法律上至少獲得近20萬元的賠償。」