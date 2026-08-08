中大校長盧煜明專訪｜指本地研究生相對較少　與許多外國院校相似

中文大學周四（6日）公布新一份五年策略計劃，採用「TIGER」為行動框架，其中一個焦點是在白石角「中大39區」成立研究生書院。



中文大學校長盧煜明接受《香港01》專訪時表示，書院設有餐廳及康樂設施等，供數千名研究生交流。目前全港研究生中，內地或海外研究生佔大比數達87%，本地生僅佔13%。他指本地研究生佔比較少，與許多外國院校情況相似，「其實係好事嚟嘅，因為佢即係代表佢做研究係同全球競爭。」



中文大學公布新一份五年策略計劃《中大2026‒2030：騰躍新程，勵行志遠》 。盧煜明校長介紹，簡介書打開，會見到代表中大的「C」及「U」字眼。（夏家朗攝）

《中大2026‒2030：騰躍新程，勵行志遠》五個策略範疇包括：



• T：人才引進與培育（Talent Attraction and Development）

• I：大學拓展（Institutional Development）

• G：全球連繫與校友凝聚（Global and Alumni Engagement）

• E：教育與學生體驗（Education and Student Experience）

• R：研究與創新（Research and Innovation）



策略計劃採用「TIGER」口號 盧煜明：期望5年後會有明亮結果

中大五年策略計劃以「TIGER」口號連貫起來，盧煜明表示，未來人才、校園建設、全球連繫、教育、研究五方面都是重要發展範疇，當時「腦震盪」構思時，希望有一個字會令人好容易記得，「老虎好威猛、又好雄壯，又會跳咁，跟住我就喺度諗，就用呢個concept出嚟。」他期望落實《中大2026‒2030：騰躍新程，勵行志遠》，五年後「會有一啲明亮嘅結果會出嚟」。

盧煜明表示，近年世界動盪增多，加上地緣政治因素，有些國家政策改變，可能影響資助某些研究項目，「通常我哋做科研嘅人，講緊要好長嘅時間去做，所以如果你有呢個動盪，就會令到有部份嘅科學家或者其他嘅學術研究人，佢就會諗有冇第啲地方係比較穩定嘅。」

中大近3年招攬150位一級學者

他表示，中國近20年對科研方面的投放愈來愈多，他自1997年回港，見證本港在研究資源的投放「幾何式增加」，因此令很多外地學者開始想來香港，「因為香港其實係中國最國際化城市，變咗係一個橋頭堡，即佢第一個上嚟地方」，「喺我上任年半以嚟，的確係有好多好高質素、甚至有啲係院士級，又或者攞一啲國際大獎嘅學者，都有對中大有興趣。」

他指，很多大學都爭相羅致這類世界級頂尖人才，「我好希望去招攬到佢哋，所以我哋盡力而為。」中大在近三年，已招攬了150位頂尖學者，「佢哋絕大部份都係全世界最top嗰啲大學嚟，譬如top50位（全球50位)嘅大學」，「所以我哋會努力，如果你話要設個數目，其實好難。」

盧煜明校長表示，中大在近三年已招覽了150位學者，「佢哋絕大部分都係全世界最top嗰啲大學嚟。」（夏家朗攝）

盧煜明提到政府推出30億元「前沿科技研究支援計劃」，加強八所教資會資助大學在人工智能、量子信息及生命健康等前沿領域的基礎研究，對大學幫助很大，「令到我哋招攬人才嗰陣時可以畀到佢需要資助，即係譬如我需要個實驗室、需要一啲儀器、需要人，咁嗰個可以幫助。」

港鐵東鐵線白石角站最終選址位於中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓附近，將興建行人天橋橫跨吐露港公路，方便乘客往返白石角站旁邊的屋苑。（資料圖片／葉志明攝）

港鐵東鐵線白石角站最終選址位於中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓附近，將興建行人天橋橫跨吐露港公路，方便乘客往返白石角站旁邊的屋苑。（資料圖片／葉志明攝）

「中大39區」座落白石角站旁 區內將建首間研究生書院

落實加建的港鐵東鐵線「白石角站」，選址就在中大羅桂祥綜合生物醫學大樓旁，令中大成為唯一「一校兩站」可到的院校。該區域為「中大39區」，是中大未來硬件發展重點所在，盧煜明說，該處興建的生命科學大樓將在數月後落成，之後2028年度會建設新醫學院大樓，面積達30萬平方呎，當中研究中心可以容納850人。

有「財」去招「才」，而研究生對學者來說，也是十分重要。他表示，校方設有一個校長特聘計劃，有啟動基金供教授聘用研究生；而在五年計劃中，也提出在「中大39區」興建首間研究生書院，成為中大第十間書院，以照顧數千名研究生，「令到研究生都有呢個中文大學呢個signature（標誌性）嘅書院制度。」

研究生書院將設餐廳，供他們交流。盧煜明表示，大部份研究都非本地生，來到香港人生路不熟，因此更需有間書院去照顧他們。

盧煜明表示，會在「中大39區」興建首間研究生書院，成為中大第十間書院，以照顧數千名研究生。（夏家朗攝）

研究生本地生佔少數 稱與外國情況類似 代表與全球競爭

教資會資料顯示，在2024/25學年全港有10,699名研究生，當中只有13%是本地生，內地佔80%，其他地方佔7%，過往不時有人批評院校不收本地生入讀研究院課程。

盧煜明不以為然，他指很多外國地方情況都相似，即學士學生主要是本地生，而研究生則多是外地，「其實係好事嚟嘅，因為佢即係代表佢做研究係同全球競爭......如果你講研究方面，就同全球競爭，所以如果你其實多非本地生，就表示你嗰個大學其實係有競爭性。」