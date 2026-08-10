可攜式電風扇｜重溫消委會2025年報告　無印性價比高、共田贏風量

【消委會測試／可攜式電風扇／天文台／極端酷熱】天文台今早（10日）發出酷熱天氣警告，勞工處早上亦發出黃色工作暑熱警告。在史上最熱的翌日，街上的高溫酷熱總令人難以忍受，尤其走在街上或到戶外活動時，更是汗流浹背，不少市民外出時會使用可攜式充電風扇降溫。



消委會在2025年7月的第585期《選擇》月刊，曾公布18款可攜式充電風扇的測試結果，該期報道提到深圳品牌共田送風量表現最優秀，相比最後一名高出2.3倍，至於幾素JisuLife及無印良品MUJI的最高風速檔，可持續使用逾3小時，同時入選最省電的名單中。



若根據當期報告對比各樣本售價，無印良品樣本屬性價比最高之選，58元的售價便取得總評4.5分，幾素JisuLife及共田雖也取得4.5分，但分別售339元及180元。585期《選擇》月刊有關可攜式充電風扇的測試，一文回覽。



消委會測試18款可攜式充電風扇，評估樣本的安全程度、送風量、充電效率、續航能力、省電程度、寧靜程度及使用方便程度。（2025年7月第585期《選擇》月刊圖片）

可攜式充電風扇續航表現。（2025年7月第585期《選擇》月刊圖片）

消委會2025年7月的第585期《選擇》月刊可攜式電風扇｜總評

．手提式可攜式充電風扇（重量介乎204克至277克）

品牌／售價／總評

幾素 JisuLife／$339／4.5星

共田／$180／4.5星

Batus／$198／4.5星

億世家 ecHome／$169.9／4星

MACHINO／$168／4星

Momax／$249／3星



．手提式可攜式充電風扇（重量介乎93至189克）

品牌／售價／總評

Francfranc／$220／4.5星

BRUNO／$159／4.5星

HÓME CÓORDY／$89／4.5星

無印良品 MUJI／$58／4.5星

RHYTHM／$209／4星

普樂氏 Proluxury／$129／4星

無標示牌子（購自123 by ELLA）／$80／4星

無標示牌子（購自DONKI）／$70／4星

DiveBlues／$218／4星

Xpower／$188／3星半



．掛頸（頸環）式可攜式充電風扇

品牌／售價／總評

MYKO／$99.9／4星

LEMOISTAR／$239／4星



消委會當時測試18款可攜式充電風扇，評估樣本的安全程度、送風量、充電效率、續航能力、省電程度、寧靜程度及使用方便程度，涵蓋16款手提式及2款掛頸／掛環式設計，售價介乎58元至239元。

共田送風量表現最優秀 相比最後一名高出2.3倍

測試結果發現，機身較重組別的手提式樣本組別，送風量介乎每分鐘1.25立方米至2.98立方米，其中內地深圳品牌共田表現最優秀，每分鐘送風量達2.98立方米，相比最後一名的XPower高出約2.3倍。另外幾素JisuLife的每分鐘送風量也有2.25立方米。

內地品牌共田表現最優秀，每分鐘送風量達2.98立方米，相比表現最差的XPower高出約2.3倍。（資料圖片/吳焜曜攝）

幾素JisuLife最高風速檔可持續使用逾3小時。（資料圖片/吳焜曜攝）

至於機身較輕的手提式樣本組別，送風量介乎每分鐘0.91立方米至2.34立方米，其中Francfranc的送風量最高，每分鐘有2.34立方米；BRUNO每分鐘也有2.23立方米。

兩品牌最高風速檔可持續使用逾3小時

消委會又以最高風速檔運作，並關掉「冷敷」功能，量度電池電量用盡的時間，最終發現手提式樣本幾素JisuLife及無印良品MUJI表現最優秀，最高風速檔可持續使用逾3小時。

可攜式充電風扇送風量表現大不同。（2025年7月第585期《選擇》月刊圖片）

多款手提充電風扇省電 幾素JisuLife機身重同時省電

省電程度方面，機身較重的手提式樣本組別，每吹送100立方米空氣，所需電能介乎5.42瓦時至14.63瓦時，測試結果發現幾素JisuLife最省電，只需5.42瓦時。

機身較輕的手提式樣本組別，每吹送100立方米空氣所需電能介乎2.57瓦時至12.01瓦時，多款樣本較省電，Francfranc、BRUNO、HÓME CÓORDY、無印良品MUJI、RHYTHM及普樂氏Proluxury，所需電能僅介乎2.57瓦時至5.96瓦時。

無印良品的樣本最便宜，低至58元，並取得消委會總評4.5分。（資料圖片/吳焜曜攝）

無印良品性價比最高之選 僅$58取得消委會總評4.5分

若對比各樣本的售價，無印良品可謂是性價比最高之選，憑58元的售價便取得消委會總評4.5分。另外雖然幾素JisuLife及共田表現優秀，同樣取得4.5分，但分別售339元及180元。