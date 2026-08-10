風扇．極端酷熱｜可攜式電風扇使用及保養11招　消委會文章即重溫

香港天文台總部於周日（8月9日）受強颱風白海豚的外圍下沉氣流影響，錄得最高氣溫 36.9°C，打破自1884年有記錄以來的歷史最高溫紀錄。這幾天行到街上儼如火爐，一把風扇及可攜式充電風扇成為降溫法寶之二。



長期使用可攜式充電風扇，安全使用必須知，翻查消委會網站，該會在2025年7月的第585期《選擇》月刊，就提供安全使用六招及五大保養秘訣，原來鋰電池長期處於高電量狀態會加速老化，因此不宜經常充滿電。



至於坊間流傳面部長時間吹風或增面癱的風險，腦神經外科醫生在該期《選擇》月刊指，根據研究顯示，面癱或與溫度驟降有關，面部可能要暴露在冷空氣數小時，才會增加面癱的風險，尤其是患有慢性疾病的病人，例如糖尿病患者等。第585期《選擇》有關充電風扇須知，一文回顧。



腦神經外科醫生指，有研究指出面部可能要暴露在冷空氣數小時，才會增加面癱的風險。（資料圖片／黃煒堯攝）

面部長時間吹風或面癱？醫生指沒有定論︰或與溫度驟降有關

對於有報道懷疑風扇長時間吹向面部，可能增加面癱風險，腦神經外科醫生謝日恒在該期向《選擇》月刊表示，醫學界目前對上述風險並沒有定論，雖然有研究指出，若面部長時間暴露在冷空氣中，可能會造成面癱，但冷空氣一般定義為15度以下的空氣，因此面癱或與溫度驟降有關。

謝日恒又指，有研究指出面部可能要暴露在冷空氣數小時，才會增加面癱的風險，尤其患有慢性疾病的病人，例如糖尿病患者等，面癱的風險或較高。消委會提醒，不論使用任何消暑產品，如感覺不適，應停用並在有需要時求醫。

可攜式充電風扇送風量表現大不同。（消委會第585期《選擇》月刊圖片）

可攜式電風扇使用六招 過熱應立即停用

第一招︰應選用商譽良好的品牌原廠生產的風扇、充電池、充電器及充電線；



第二招︰使用前先將長髮紮妥，避免讓頭髮或衣物等捲入風扇，造成意外；



第三招︰兒童應在成人看管下使用，切勿讓兒童把玩。尤其是風扇的頸繩若使用不當，可能對兒童造成纏頸窒息的危險，因此必須格外小心；



第四招︰避免在潮濕環境中使用，以免水分滲入風扇內，造成損壞甚至發生危險；



第五招︰切勿撞擊風扇、充電池或充電器，或讓其掉落地上，以免損壞；



第六招︰若風扇、充電池、充電器或充電線出現變形、損壞或過熱，應立即停用，並在安全情況下拔除充電器的插頭。



可攜式電風扇充電及貯存5大秘訣 不宜經常充滿電

．避免在無人看管或睡覺時整晚充電，應放在視線範圍內，充電後亦應拔除插頭或關掉電源；



．鋰電池長期處於高電量狀態會加速老化，故若情況許可，宜避免經常將鋰電池充電至全滿，否則會加速電池老化；



．無論是充電或貯存時，風扇應擺放在空氣流通、陰涼乾燥的地方，不應擺近衣物或易燃物品，或是被雜物覆蓋、受陽光直射、阻礙散熱的地方，以免因過熱而加速鋰電池老化，甚至發生危險；



．若風扇或鋰電池將閒置一段較長時間， 應先把鋰電池放電，或充電至中等水平的電量，然後再關機。



．由於電池閒置時，電量會自然流失，所以應每隔數月取出充電，以回復至中等水平的電量，有助鋰電池維持在健康的狀態。

