46歲跨境車業務者被捕　涉起底轉發同行身份證明文件等作負面評論

私隱專員公署今（8日）拘捕一名46歲、從事跨境車業務的中國籍男子。他涉嫌在即時通訊軟件群組發布及轉載涉及事主個人資料的訊息、影片及身份證明文件，並作出負面評論。



案件中，男受害人從事跨境車業務，包括出租跨境車及代辦跨境駕駛手續。2025年11月下旬，被捕人在即時通訊軟件中、兩個由同行人士組成的群組中發布及轉載四則包含受古人個人資料的訊息及影片，對他作出負面評論。

被披露的資料包括受害人的中英文姓氏、英文別名、即時通訊軟件帳號名稱及頭像、其駕駛的車輛於粵港兩地的登記號碼。被捕人亦洩漏受害人的的香港身份證、澳門居民身份證、港澳居民來往內地通行證、香港駕駛執照及中國內地機動車駕駛證的照片，從中可以看到事主的中英文姓名、證件號碼、出生日期等。

私隱專員公署今日在新界區拘捕一名46歲男子，他獲准保釋。公署提醒市民，不要因為私人或業務糾紛而將他人「起底」，「起底」無助解決任何問題，相反往往只會使衝突升級。